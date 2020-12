Horoskop na sobotu 19. prosince: Najdete svou spřízněnou duši!

Pondělní zimní Slunovrat věští, že se Vánoce nezadržitelně blíží, vás však jako by se to téměř netýkalo. Retrográdní Uran ve znamení Býka vás nabádá, abyste navštívili příbuzné, které vídáte opravdu zřídka.

Beran

Nákupy dárků jste nechávali vždy na poslední chvíli, což by se vám letos nemuselo vyplatit. Snažte se proto dnes vyrazit po nákupech již brzy ráno. Nespoléhejte se na to, že vám všechny dárky spadnou do klína! Dejte si záležet a vybírejte pečlivě a s rozvahou.

Býk

Pokud jste ve svazku manželském, v těchto dnech se nejspíš budete vlivem Venuše ve Střelci cítit doslova jako v sedmém nebi. S partnerem si budete skvěle rozumět a vašemu vztahu nebude chybět jiskra, která vám připomene začátky. Užívejte si!

Blíženci

Dokoupíte poslední dárky a konečně budete mít pocit, že předvánoční shon a stres jsou za vámi. Nyní se můžete soustředit jen na ty klidné a pokojné záležitosti blížících se svátků, jako je například výzdoba domácnosti či pečení posledního cukroví.

Rak

Využijte předvánoční otevírací doby a nezapomeňte se stavit pro dárky, které máte zamluvené. Jinak byste si mohli znepříjemnit blížící se svátky. Stresu se však vyvarujte, nestojí ani za ty nejdražší dary. Koneckonců, Vánoce by měly být o pohodě.

RODINNÝ TAROT

Nakoukněte do tajů vašich rodinných vztahů! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!

Lev

Pondělní zimní Slunovrat věští, že Vánoce se nezadržitelně blíží, vás však jako by se to téměř netýkalo. Obětujete část víkendu na svoji práci, ale přesto se nezapomeňte také na chvilku zastavit a trochu popřemýšlet o uplynulém roce. Mnohé si dnes ujasníte.

Panna

Nezoufejte, pokud máte pocit, že nic nestíháte. Zejména domácí práce přece nemusíte zastat sami! Partner s dětmi vám rádi pomohou. Jen je raději pečlivě instruujte, co a jak. Jinak hrozí, že si užijete sice spoustu legrace, ale výsledek nebude valný.

Váhy

Nový soused či sousedka, kteří se nedávno nastěhovali, vám zpočátku nebyli dvakrát sympatičtí. Nyní se však situace vlivem Merkuru obrátí, stanete se dobrými přáteli a vy tak získáte řadu výhod. Nejenom, že najdete spřízněnou duší, ale také ochotného pomocníka.

Štír

Milí Štíři, Venuše vám vzkazuje, že dnes je vhodný den pro lásku a milostná vyznání. Nebojte se proto být upřímní a říct člověku, o kterého stojíte, pravdu. Máte sklon být až přehnaně hrdí, což by se vám v některých případech nemuselo vyplatit. Zariskujte!

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Už od dětství jste snili o tom, že procestujete svět? I když je teď doba kvůli covidu-19 nejistá, nezapomínejte na své cíle, a naopak začněte s jejich realizací. Zkuste si naplánovat, které země chcete navštívit, co zajímavého chcete vidět a kolik vás to bude stát.

Kozoroh

Konečně se atmosféra v rodině uklidní, všechny problémy se vyřeší a před Vánocemi se vám tak značně uleví. Opět získáte rodinné zázemí plné pohody a dobré nálady. Važte si toho a snažte se vyhýbat veškerým sporným a ožehavým tématům. Pro jistotu.

Vodnář

Dnes se budete věnovat téměř výhradně jen svým nejbližším. Vynahradíte jim tak čas, který jste v poslední době trávili mimo domov. Uvidíte, že tak potěšíte nejenom rodinu, ale získáte také dobrou náladu a potřebný klid. Naladíte se tak na Vánoce.

Ryby

Retrográdní Uran ve znamení Býka vás nabádá, abyste navštívili příbuzné, které vídáte opravdu zřídka. I když se vám na návštěvu nebude chtít a setkání bude zpočátku poněkud rozpačité, nakonec se vám podaří prolomit ledy. Ve finále si tedy užijete velice příjemný den.