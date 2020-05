Horoskop na sobotu 2. května: Budete mít sklony žárlit na své okolí

Beran

Od druhých se dnes také ledacos přiučíte, a to dokonce i od těch jedinců, kteří vám prve připadali jako leniví hlupáci. Nepodceňujte ovšem ani své známé, příbuzné a přátele a obohacujte se vším, co je na nich pozoruhodné, zvláštní nebo i dráždivé.

Býk

Slunce v Býku do vašeho znamení přinese jenom samá pozitiva. Nepropásněte tedy hozenou rukavičku shůry a své pracovní dovednosti a působnost vylepšujte každičký den. A ideálně s tím začněte už v ten dnešní. Odměna čeká.

Blíženci

Budete trochu závistiví, když sledujete, jak se komusi daří. Když se zamyslíte, tak zjistíte, že je to logické a občas to tak musí být, že jednou slaví ten a pak ten. Obrňte se trpělivostí a čekejte zase na tu svou příležitost v nebeském kole štěstí.

Rak

Při dnešku vás baví zejména rodinné záležitosti, které vás předchozí dny spíše vytáčely, a to i přesto, že jste vysloveně rodinné znamení. Situace se natolik obrátí ve váš prospěch, že žádné jiné znamení nebude požívat tolik hvězdné přízně jako vy.

Lev

V jisté záležitosti, ať už ve sféře pracovní či soukromé, půjde o náročný psychologický oříšek. Málokterý z vás, zejména ten, který je příliš důvěřivý, jej zvládne hned napoprvé rozlousknout na jedničku. Ostatně také nejste žádná veverka. Ale nakonec to klapne.

Panna

Pracovně, ať už v zaměstnání nebo v kruhu rodinném, se vám daří díky přízni Marse ve znamení Vodnáře nadstandardně. Většina z vás si ale umí zařídit stabilní podmínky bez ohledu na přízeň či nepřízeň okolí. Jste prostě šikulové a dnes to opět ukážete.

Váhy

Vám se v lásce při dnešku daří. Jste pod ochranou samotné Venuše, která je vaším vládcem a aktuálně prochází spřízněným vzdušným znamením Blíženců. Dopřejte si pořádnou porci lásky! Práce, povinnosti a starosti ještě chvíli počkají.

Štír

Až do samotného sklonku dne vám nebude přát Mars ve znamení Vodnáře. Jestliže nezaměstnáte svou hlavu prací, začnete nemístně žárlit a spekulovat, co právě nyní dělá váš protějšek, který je mimo domov. Zkuste se nějak zabavit.

Střelec

V oblasti lásky jste až do pozdních hodin znevýhodněni, ale to by z dlouhodobého hlediska vztah stejně nemělo ohrozit. Hlavně zbytečně nepanikařte, protože i ty největší problémy se díky přízni planet dnes rozuzlí a vy si to budete moci vynahradit.

Kozoroh

Venuše ve znamení Blíženců vám vytvoří trochu zběsilé prostředí pro lásku. Naštěstí pouze do odpoledních hodin. Nepůjde o vyloženou nepřízeň, ale rozhodně si příliš poklidné romantiky neužijete. Navíc vás při dnešku budou zaměstnávat vaši i příbuzní.

Vodnář

Dobrá nálada vám dnes bude kolísat, stejně jako situace v práci i doma, ale nebojte se - do večera se tendence poněkud zmírní. V oblasti lásky se vám daří velmi dobře, tento čas je také dobou, ve které jste velice tvořiví a vnímaví vůči estetice.

Ryby

Pokuste se věnovat zejména dětem, budete jejich duši mnohem blíže než doposud. Vaše tolerance se zvýší, protože pochopíte pravé příčiny a motivace jejich chování. Navíc si překvapivě uvědomíte, že jste v jejich věku nebyli zase tolik jiní, jak se zdá.