Horoskop na sobotu 2. ledna: Vyvarujte se dalšího utrácení!

Beran

Prahnete po skutečné lásce? V tom případě je druhý den nového roku ideální pro to, abyste naplnili své touhy a přání. Hvězdy jsou na vaší straně, proto neváhejte převzít iniciativu a naplnit svůj život. Nečekejte, že vám štěstí spadne do klína. Musíte se snažit sami!

Býk

Zjistíte, že finančně jste na tom víc než dobře. A to přesto, že je po Vánocích, což je doba, kdy se většina ostatních potýká s prázdnou peněženkou. Avšak dbejte na to, abyste své finance využili, pokud možno co nejlépe. Vyvarujte se dalšího utrácení!

Blíženci

Ve své mysli žijete jen prací. Blízcí se vás budou snažit všemožně rozptýlit, ale jen těžko vás dostanou z ulity povinností. Snažte se trochu odreagovat! Uvidíte, že trocha zábavy nikomu neuškodí. Právě naopak, získáte dobrou náladu a elán do práce!

Rak

V rodině vznikne vlivem retrográdního Uranu nepříjemné napětí. Přestože důvodem bude zdánlivě banální nedorozumění, spor ovlivní atmosféru celého dne. Až k večeru se vám podaří dusno uklidnit. Prostředkem se stane dobré jídlo, u něhož budou všechny spory zažehnány.

Lev

Po vánočním odpočinku jste plni nových sil a pracovní nadšení z vás přímo čiší. Nasměrujte svou energii správným směrem a buďte dnes inspirací pro své méně motivované kolegy. Uvidíte, že práce všem hned půjde od ruky. Navoďte pohodovou atmosféru.

Panna

Lezou vám vaši nezodpovědní kolegové na nervy? Pokud vás už nebaví dodělávat za ně práci a vše kontrolovat, neváhejte si to s nimi od srdce vyříkat. Přestože se nejspíš nevyhnete konfliktu, stojí to za to. Donutí je to přemýšlet a možná se i změnit.

Váhy

Budete se těšit na chvíle strávené s partnerem. V období Vánoc jste si totiž naplno uvědomili, jak moc svůj protějšek milujete. Lásku vám váš partner opětuje s nezměrným potěšením. Můžete se proto radovat z příjemných chvil vzájemného souznění.

Štír

Jistou návštěvu absolvujete spíš z donucení než z vlastní vůle. Nakonec však přemáhání nebudete litovat. Ukáže se, že otravná povinnost je ve skutečnosti milá zábava s příjemnými lidmi. A kdo ví, třeba nakonec poznáte někoho, kdo by stál za hřích!

Střelec

Proberete s partnerem nápady ohledně společného bydlení. A budete mile překvapeni, kolik plánů a vizí vám váš protějšek představí. Je vidět, že mu na vás záleží. Přestaňte proto pochybovat o tom, zda je váš krok správný. Seberte odvahu a zariskujte.

Kozoroh

Dnes v zaměstnání rozhodně nebudete zahálet. Jste odpočatí a dobře naladění, což se odráží na vašem výkonu. Dožeňte resty a neváhejte se pustit do složitějších úkolů. Nejenže stihnete spoustu práce, můžete si být také jistí, že to ocení i vás šéf.

Vodnář

I když jste se na Vánoce dlouho a s velkým nadšením připravovali, dnes budete rádi, že je všechen ten shon a stres za vámi. Přestože jste si užili spoustu zábavy a s alkoholem jste nešetřili, cítíte, že je čas dostat se opět do normálního režimu.

Ryby

Připravte se vlivem Marsu na drobné technické problémy v domácnosti a nenechte se jimi zaskočit. Uvidíte, že nakonec se všechno vyřeší. Nicméně bude to vyžadovat trochu trpělivosti a soustředění, což vám bude dělat nemalé problémy. Nenechte se tím však vytočit!