Horoskop na sobotu 20. března: Dnes můžete urovnat rodinné spory

Vaše úmysly dnes částečně překazí vstup Slunce do Berana. Ale vlivem Marsu v Blížencích budete mít šťastný den, takže všechny problémy hravě vyřešíte. Může se vám podařit urovnat i různé rodinné spory.

Beran

Prosba vašeho známého vás překvapí. Po počátečním údivu si ale pečlivě rozmyslete, jak s ní naložíte a neukvapujte se v rozhodování! Přestože se vám v hlavě honí různé myšlenky, uvědomte si, že laskavost je znakem vnitřní síly a pevného charakteru.

Býk

Dnešek máte pečlivě rozplánovaný, vaše úmysly ale částečně překazí vstup Slunce do Berana a tím i nečekaný zádrhel. Takovými dílčími nesnázemi se ale nenecháte rozhodit a problém hravě vyřešíte. Vaši schopnost improvizace by vám mohl závidět celý svět.

Blíženci

Je sice pravda, že lenost na vás v první jarní den padne ne úplně vaší vinou, na druhou stranu se jí ovšem ani v nejmenším nebráníte. Přiznejte si, že občas velmi rádi podlehnete sladkému nicnedělání. Jednou za čas na tom ostatně není absolutně nic špatného.

Rak

Dnes budete mít vlivem Marsu v Blížencích šťastný den. Najdete totiž něco, s čím už jste se dávno rozloučili. Udělá vám to až dětinskou radost, což okolí bude jen těžko chápat. Vy ale víte svoje a nenecháte si své nadšení nikým zkazit. Sentimentalita občas padne na každého.

VELKÝ TAROT 2021!

Zjistěte, co Vás čeká! Poznejte svou budoucnost dříve, než se stane skutečností! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!

Lev

Neustálý stres, spěch, hluk a nezdravé ovzduší vás vyčerpává čím dál více. Jediným řešením je tak utéct z městského shonu a nalézt útočiště v přírodě. Zpěv ptáků a kouzlo probouzející se jarní přírody vám dodá potřebný klid, a také nutný odpočinek.

Panna

V první jarní den projde váš vztah zatěžkávací zkouškou. Zda v ní uspěje, záleží z velké části i na vás. Než se pustíte do obviňovaní partnera, rozmyslete si, zda jsou pro vás tyto problémy opravdu nepřekonatelné. Pokud tomu tak není, raději se hádky vyvarujte.

Váhy

V lásce se podceňujete a nečekáte žádné změny k lepšímu. Ve vaší blízkosti se objeví protějšek, který v srdci rozsvítí plamínek naděje. Zjistíte, že u dotyčného máte velkou šanci. Neváhejte ani minutu a vyrazte do boje. Můžete získat jeho přízeň.

Štír

Nepyšníte se zrovna uměním diplomata, když však chcete, umíte s lidmi jednat velice obratně. Slunce dnes přechází do znamení Berana a vy díky své empatii a citu pro správnou příležitost urovnáte menší rodinný spor. Přesvědčíte tak své blízké, že je milujete.

DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Střelec

Máte možnost dokázat, jak držíte dané slovo. Dozvíte se totiž tajemství a jak s ním naložíte, je na vás! Myslete však na to, že neobratným chováním můžete mnoha lidem ublížit. A to včetně těch, které máte rádi. Jednejte tedy velice opatrně a s citem.

Kozoroh

Moc často se do kutilství sice nepouštíte, dnes ale budete nuceni si sami poradit. Menší opravy zvládnete překvapivě dobře, což vás povzbudí. Přece jenom ale přenechejte, v rámci zachování vlastního zdraví, složitější operace v domácnosti odborníkovi.

Vodnář

V první jarní den si ujasníte, co vlastně čekáte od života, což vám v budoucnosti velice ulehčí mnohá rozhodování. Přestože to zní banálně, pokud víte, co vlastně chcete v životě dokázat, máte napůl vyhráno. Teď jen sebrat dost odvahy na uskutečnění svých snů.

Ryby

Stanete se miláčkem štěstěny. Probudili jste se s výbornou náladou a ta se vás po celý den neopustí. Venuše je dnes poslední den ve vašem znamení a vám se daří hlavně na milostném poli. Potkáte někoho úžasného a berete to jako znamení osudu. Oba jste si souzeni!