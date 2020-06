Horoskop na sobotu 20. června: Tématem dne bude především rodina

Beran

Investujete do svých blízkých, a to nejen čas, ale hlavně energii. To, co pro svoji rodinu děláte, je obdivuhodné, a věřte, že vaši nejbližší jsou si toho vědomi. Ocení vaši laskavost a trpělivost. Vzájemná podpora dodá oběma stranám optimismus!

Býk

Svým potomkům budete dnes, zejména po citové stránce, velice blízko. Společnou řeč najdete dokonce i s dospívajícími ratolestmi, se kterými jste v poslední době nevycházeli zrovna nejlépe. Dnes se však přesvědčíte, že váš vztah je stále velmi silný!

Blíženci

Vyříkáte si spory se sourozenci. A to i ty, které se udály již dávno. Budete mít totiž silnou potřebu vyjasnit vzájemné vztahy a zbavit se tak překážek, které stály ve vaší komunikaci. Budete naprosto upřímní a můžete si být jisti, že to druzí ocení.

Rak

Venuše může směle říci, že vaše láska se podobá zamilovanosti náctiletých. Nemyslíte na nic jiného než na partnera a jste ochotni kvůli němu udělat naprosto cokoliv. Bezpodmínečnost vaší zamilovanosti je kouzelná. Přesto stále stojíte nohama na zemi.





Lev

Odhalíte talent svých potomků, a to v oblasti, ve které byste ho rozhodně nečekali. I když vás vlohy ratolestí zaskočí, uvědomíte si, že by bylo škoda je promrhat. Začnete proto rozvíjet předpoklady svých dětí a otevřete jim tak nové perspektivy.

Panna

V rodině bude po delší době panovat harmonie a klid. Všichni její členové konečně zakopou válečné sekery a vzájemné příměří opět vykouzlí příjemnou a pohodovou atmosféru. Víkend si proto užijete v kruhu svých nejbližších. Všechny pře se vám vyhnou.

Váhy

V partnerském vztahu rozhodně neustoupíte ze svých požadavků. Právě naopak, ukážete svému partnerovi, že ze svých nároků nehodláte slevit. Pokud je váš protějšek podobně tvrdohlavý, mohli byste se dostat do patové situace. Zkuste proto kompromis!

Štír

Dokážete svému partnerovi, že v případě nouze zvládnete rodinu finančně zajistit. Uděláte na něj tak velký dojem a bude muset vzdát hold vašim schopnostem. Přesto jej raději nezapomeňte ujistit o tom, že jeho přínos není v žádném případě zbytečný.

Střelec

Za své názory budete doma pranýřováni. Přesto, nebo možná právě proto, z nich neustoupíte ani o píď. Když si něco umanete, také za tím stojíte. Vaši blízcí vás mohou přesvědčovat jakkoliv, vy si však budete dál trvat na svém. Máte k tomu důvody!

Kozoroh

Potomci pocítí, že je čas postavit se na vlastní nohy, a začnou se poohlížet po brigádě. Jejich snaha mít vlastní finanční prostředky vás potěší. Ceníte si totiž toho, že je pro ně nezávislost důležitější než pohodlí. To vypovídá o správné výchově!

Vodnář

Dnes na tom nebudete psychicky zrovna nejlépe. Splín způsobí, že budete mít tendenci ke špatným, unáhleným rozhodnutím, která by mohla neblaze ovlivnit vaši budoucnost. Naštěstí je tu váš přítel, který vás ve slabé chvilce dokáže podržet a usměrnit!

Ryby

Utvrdíte se v tom, že váš současný partner je tím pravým. Tedy člověkem, se kterým si dovedete představit zbytek života. Vzájemný vztah je čím dál pevnější a něco vám říká, že neexistuje situace, kterou byste s protějškem, bok po boku, nezvládli.