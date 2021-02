Horoskop na sobotu 20. února: Buďte tolerantní vůči partnerovým chybám

Beran

Dnes si vlivem Venuše ve Vodnáři užijete citové turbulence. Půjde především o časté pocity zklamání, a to nikoliv z toho, že víkend nezačíná podle vašich představ, ale především z toho, jak se chovají vaši zákazníci, a z toho, jaké názory na život má váš partner.

Býk

Nejvíce se při dnešním sobotním dni naučíte od rodinných příslušníků, bohužel přetvářka není to pravé pro vás. Odolejte, i když budete v pokušení mluvit nepravdu, třeba za účelem vylepšení určité životní situace. To by byla samozřejmě jen cesta do pekel.

Blíženci

Na začátku víkendu se díky vlivu Venuše i Marsu dostanete do výhodné pozice v lásce i v práce a, i když neběžíte maratón, výhodná startovací pozice vám dopřeje poznat především ten luxus, jak na tom s určitými příjemnými city vlastně jste.

Rak

Bude zapotřebí osvojit si nadhled a držet se těch lidí, kteří nemění svou tvář za žádných okolností, i když mají sami poněkud problematickou povahu. Vždyť i ve filmu často držíte nepochybně palce osobám, které nejsou černobílé, ale nechybí jim hrdost.

Lev

Obecně se při sobotě budete potýkat s nepřejícností okolí. Otázka je, co vám kdo konkrétně nepřeje a proč, ale důvod si vždy najdete. Každopádně jedná-li se o kolegy či šéfa, budete se následkem toho potýkat i s tím, že vaše inovativní nápady mají stopku.

Panna

Pokud zaznamenáte, že vlivem Marsu v Býku opět žijete uprostřed neovladatelného chaosu, tak ho zkuste neřešit. Chaos totiž nakonec časem pomine sám od sebe a od vás je momentálně žádoucnější být tolerantní vůči partnerovým nedostatkům. Ten klid za to totiž určitě stojí.

Váhy

Pozor, situace se dnes konečně otočí o pomyslných sto osmdesát stupňů. Doma konečně naleznete potřebnou podporu, ale v zaměstnání vás zase naopak rozčílí kdeco a kdekdo. Budete se muset začít s větším odhodláním dožadovat svých garantovaných práv.

Štír

Začátkem víkendu se jistá situace díky přechodu Merkuru s Venuší razantně změní, bohužel pro vás ne právě blaze. Obě planety stojí nyní ve znamení Vodnáře a svorně vám přihrávají do cesty osoby, které vás chtějí využít a těžit z vašich vzletných nápadů.

Střelec

Začátek víkendu hlásí zlepšení situace, a vám se stejně, jako další ohnivým znamením, začne konečně úspěšněji dařit. Ať sáhnete na cokoliv, všechno rychle dovedete do zdárného konce. Jenom sledujte, zda už se kolem vás neštosují fronty, abyste sáhli.

Kozoroh

Hurá, situace na domácím kolbišti se konečně otočí a v rodině konečně naleznete potřebnou podporu. Za to v zaměstnání vás rozčílí kdeco. Ne všechno si vydupete a ne každého můžete nabrat na rohy, takže raději zůstaňte doma s napravenou rodinkou.

Vodnář

V partnerském soužití se vlivem Venuše chystáte postoupit o krok dál, ale spíše než radost, to ve vás vyvolává strach z neznámého. Z vážného vztahu máte obavy, ale není třeba propadat panice. Vezmete si čas na rozmyšlenou a poslechnete svůj instinkt, ten vás nezklame!

Ryby

Sice vám dva mocní patroni, zvláště na poli milostném, momentálně mávají na delší dobu šátkem na rozloučenou, ale pozor, získali jste nového patrona, a to samotné Slunce ve vašem znamení. To vás bude provázet ještě celý měsíc a dodá vám slunečný lesk a sílu.