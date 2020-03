Horoskop na sobotu 21. března: Na vaši mysl padne splín, více relaxujte

Beran

Zkuste se dnes dát do řeči s někým cizím. Možná se zasmějete a přinese vám to do života novou inspiraci. Můžete také obdarovat člověka bez domova několika drobnými. Vybočte občas ze zajetých kolejí. Vždycky není třeba mít přesně daný jasný plán.

Býk

Dnešek pro vás bude v mnoha směrech velmi pozitivní, protože se po delší době setkáte s někým, kdo vám řekne něco, co vám více otevře obzory. Díky tomu budete moci na věci nahlédnout z více stran. Nechte rozhodnutí na později, nemusíte hned činit závěry.

Blíženci

Někdy jste až příliš nedočkaví a chtěli byste všechno hned teď. Občas se však vyplatí počkat. Dnes zkuste trochu zpomalit a nebuďte tak zvědaví. Vše, co chcete vědět, se již brzy dozvíte. Může se ale stát, že vaše nadšení pro věc trochu opadne.

Rak

Popřemýšlejte nad nějakým zdravotním pobytem v zahraničí. Teplý písek pod nohama a koupání v moři by mohlo být velmi prospěšné jak pro vaše tělesné, tak i duševní zdraví. Odpočiňte si a změňte na chvíli známé prostředí. Velmi vám to prospěje.

Lev

Máte pocit, že jste stále ve stresu a neumíte vypnout. Relaxační aktivity pro vás dnes budou přesně to pravé. Můžete zajít i na nějakou příjemnou masáž, která vás uvolní. Hodně odpočívejte, déle se prospěte a dopřávejte si klidu, kolik bude třeba.

Panna

Možná si nejste jisti vaším aktuálním psychickým nastavením a odráží se to i na vašem zdraví. Nemusíte být nemocní, abyste si mohli odpočinout. Zkuste víc komunikovat s vaším okolím, říkejte, co potřebujete a neschovávejte se za zdravotní problémy.

Váhy

Je velmi důležité, jakými lidmi se obklopujete. Vyhněte se proto těm, se kterými vám není dobře, nebo se s nimi znáte jenom velmi letmo. Ráno si dejte delší sprchu, která z vás smyje všechny včerejší starosti. Začněte nový den s čistým štítem!

Štír

Nezapomínejte, že myšlenkami tvoříte svůj život. Pokud je povedete pozitivní cestou, odrazí se to ve všech aspektech vašeho bytí. Začněte tedy den s radostnou náladou. Myslete na to, co ve vás navozuje pocity štěstí, za co můžete být vděční.

Střelec

Vaše neúspěchy nemusíte hned brát jako prohru. Berte to jako zkušenost, která vás posune vpřed. I ti nejúspěšnější lidé občas klopýtnou, aby pak později mohli být ještě lepší. Neberte se tak vážně, ale zkuste se na věci podívat trochu z nadhledu.

Kozoroh

Jste obklopeni pohodou ze všech stran a odráží se to na vašich schopnostech něčeho dosáhnout. Zvládáte velmi dobře problémy, které se vyskytnou, a produktivita vaší práce stoupá. Můžete se radovat a využít všeho, co vám vaše aktuální rozpoložení poskytuje.

Vodnář

Dnes budete velmi společenští a sociální interakce s lidmi opačného pohlaví se vám bude nebývale dařit. Pokud zrovna nejste s někým ve vztahu, máte tedy ideální příležitost. Běžte na večírek, koncert, nebo si dejte sklenku vína s přáteli, bavte se.

Ryby

Nezabývejte se tolik minulostí, ale jděte vpřed. Čeká vás nebývale zajímavá příležitost. Chopte se jí a víc si věřte. Co bylo, nechte prostě za sebou. Užívejte si tu sílu přítomného okamžiku. Žijte teď a tady, to je to, co je právě teď důležité.