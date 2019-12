Horoskop na sobotu 21. prosince: Dokonalost je mýtus, buďte sví

Beran

Můžete pochybovat o vašem romantickém vztahu, protože partner je nebývale zamlklý. Bojíte se, že je to kvůli vám, ale věřte, že není. Miláčka jen bolí bříško z nelichotivé finanční situace. Až bude mít své peníze pod kontrolou, zase bude komunikativní.

Býk

Pokud máte starosti, že váš byt je ošklivý a ošuntělý, ale vy nemáte peníze na nový nábytek, zkuste si jej vyzdobit květinami a bylinkami. Několik triků, jako nové přehozy a polštáře, udělají z vašeho domova honosné sídlo. Trocha kreativity je zázrak.

Blíženci

Jestli se cítíte z předchozích dní velmi unavení, je to z toho, jak moc jste se zanedbávali. Přestaňte pít kávu jako stimulant a raději si naordinujte vitamíny. Dlouhá procházka na čerstvém vzduchu vám rozběhne endorfiny a vy se budete hned cítit lépe.

Rak

Dnes budete mít práce nad hlavu a ostatní členové domácnosti budou odmítat přiložit svojí ruku k dílu. Jenže vy nemůžete zvládnout do Vánoc uklidit byt úplně sami! Jednomu dejte péct cukroví, druhému dejte vysavač a sami se pusťte do pečení vánočky.

Lev

Nacházíte se v úplně jiných sférách, než jsou ty pozemské. Máte nutkání se připravit na cestu za poznáním do jiné kultury. Ale bohužel není prozatím vhodná doba. Ale i tak si můžete udělat průzkum na dané téma a zajít do knihovny nebo si pustit dokument.

Panna

Vaše emocionální rozpoložení nejenže zastře váš rozum, ale dokonce i vaši intuici! Raději se vyhýbejte hádkám a snažte se krotit, protože byste mohli říci něco, čeho byste litovali a nevrátili to již zpět. Zajděte si radši na vánoční nákupy pro resty.

Váhy

V poslední době se vám dějí samé divné věci, až si říkáte, jestli je to jen náhoda, nebo existuje skutečně nějaký osud? Zkuste se zamyslet nad svým vlastním posláním, a co všechno se vám vesmír snaží sdělit, když vám do cesty staví takové podivné lidi.

Štír

Mohli jste nějakým způsobem ztratit kontakt se starými přáteli a v předvánočním čase vám z toho může být úzko. Nezoufejte, pokud letošní Vánoce strávíte spíše sami a bez vánočních večírků. I to má svůj smysl, který pochopíte, až si najdete nové přátele.

Střelec

Můžete cítit nebývalý příval zvířecí vášně. Vás partner však může být ještě zahlcen předvánočními povinnostmi a nemusí mít moc dobrou náladu k páření. Neznamená to však, že po vás netouží. Dopřejte mu klid, ať si dodělá, co má, a můžete si začít užívat.

Kozoroh

Sice cítíte silnou loajalitu k vašemu dobrému kamarádovi, ale dnes vás může požádat o něco, co nemusí být ve vašich silách. Nezoufejte. Zkuste počkat pár dní, třeba vás něco napadne, nebo se situace vyvine tak, že budete moci zasáhnout a opravdu mu pomoci.

Vodnář

Pokud se chcete pomstít bývalému partnerovi, tak vězte, že nejlepší pomsta je vypadat skvěle, šťastně a s úsměvem na tváři. Choďte ráno běhat, kupte si nové oblečení a dbejte zvýšené péče o sama sebe. Nejen, že jej naštvete, ale přilákáte i nového partnera.

Ryby

Často se ptáte, co děláte špatně, ale věřte, že nic. Jen se musíte přestat porovnávat s nějakými hloupými měřítky dokonalého života a dokonalého člověka, protože prostě neexistují. Přijměte sami sebe takové, jací jste, a nebojujte s vaší přirozeností.