Horoskop na sobotu 22. srpna: Zpomalte své tempo

Beran

Málo vhodný den pro vášnivou lásku bez ohledu na povinnosti. Jste příliš prudcí a neumíte dělat více věcí najednou. V rodině se můžete potýkat s intrikami. Raději buďte nedůvěřiví vůči všem a všechno si prověřujte, ať se pak nechytáte za hlavu.

Býk

Jste ve skvělé situaci pro posunutí se v oblasti jistého problému. Pravděpodobně se neudržíte a pustíte se do nějakého nového projektu. Neberete ale ohledy na některé vaše kolegy, a hrozí tak potíže kvůli nepozornosti, kterých se můžete vyvarovat.

Blíženci

Doma máte schopnost být se vším hned snadno hotoví. Přitom vás okouzluje pečlivost a pořádek někoho z rodiny. Bude záležet na každém jednotlivém členu domácnosti, jak s vašimi snahami naloží. V lásce se vám nedaří komunikovat klidně, jak potřebujete.

Rak

Máte dobré možnosti udobřit se s lidmi, kterým jste v nedávné době tak trochu neprávem něco vyčetli. Omluvte se a váš vztah opět bude vzkvétat. V lásce vám Venuše v Raku přeje nejvíce večer a po zbytek noci se bude romantice a vášni dařit na výbornou.

Lev

Každou chvíli jste podráždění a dáváte to konkrétní osobě doma najevo. Což není dobré, protože by si za chvíli mohla myslet, že jste na ni zasedlí, a to by vás nepotěšilo doma ani jednoho. Kde si můžete správně odpočinout, bude sportovní aktivita.

Panna

Jste v situaci, která není vhodná pro milostné avantýry. V dlouhodobých vztazích se můžete také s partnerem cítit lépe spojeni, zejména v milostné oblasti. Rovněž stoupá vaše kreativnost. Pracovně se vám bude dařit v případě potřeby, nicméně také.

Váhy

Dnešní den bude dobrý pro milostné záležitosti, ale také pro rozvíjení svých koníčků. Pokud jste se v minulosti s manželkou či manželem nepohodli, nyní se usmíříte snadno a rychle. Vaše komunikace s přáteli je ale stále velmi málo diplomatická.

Štír

Nastal vynikající čas pro rodinné záležitosti, ale vy bohužel zrovna máte náladu spíše na akční zážitky mimo domov. Saturn ve Vodnáři vás nahlodává, a vy nevíte, jestli jste v manželství spokojení. Hrozí nevěry z vaší strany, tak pozor na to!



Střelec

Jste v kurzu, proto se u vás doma dveře netrhnou. Pravděpodobně vás nyní baví hezky se oblékat, všelijak vylepšujete svůj zevnějšek. Potřebujete, aby vám váš šarm někdo pochválil. Některým lidem, ale nestačí naznačit a proto mluvte raději narovinu.

Kozoroh

Od rána přechází ve vaší mysli různé otazníky. Současně potřebujete udělat nějakou manuální práci. A někdo ve vašem okolí vám připraví nelehké situace. Jste nuceni chovat se pomaleji, obezřetněji a více intelektuálně přemítat, než něco rozhodnete.

Vodnář

Společnost a účast v různých skupinových aktivitách vám s partnerem jenom výrazně prospěje, nevynechávejte proto pozvání a společně se účastněte nabízených akcí! Vhodná doba je rovněž pro různé opravy a drobné renovace ve vaší společné domácnosti.

Ryby

Jestliže se rozhodnete pro nějakou změnu, bude se po vás vyžadovat jasné vysvětlení. Dříve jste byli zvyklí chovat se více intuitivně. Nyní vás ostatní budou brát vážně jen v případě, že budete schopní vysvětlit, proč co a jak ve svém životě děláte.