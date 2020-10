Horoskop na sobotu 24. října: Jednejte na rovinu

Beran

Budete mít jako obvykle svou hlavu, jenom myslete na to, že i vaši blízcí mají své názory, ze kterých neradi ustupují. Dohodnout kompromis není prohra, ale spíše taktický nástroj, jak nemít při začátku víkendu hned tichou domácnost, což nechcete.

Býk

Vaše v určitých směrech skrblické metody se ukáží jako velmi prozíravé, protože zatímco většina lidí ve vašem okolí by nejraději rozbila svůj stan u kostela a vedle sebe položila klobouk, vy máte zatím stále železné rezervy, kam můžete sáhnout.

Blíženci

Pokud máte dobrou náladu, dovedete se bavit opravdu s každým, jenom se nesmíte nechat ovládnout právě náladou negativní, která pak z vás, jindy milých mluvků, udělá nebezpečné útočníky, kteří dovedou nakládat se slovy jako s vrhajícími kameny.





Rak

Přestože jste obvykle citově založení a nebaví vás intelektuálně náročné pořady, přijdete na to, že se najdou i takové, kde nechybí emoce, a navíc vás začne bavit hádat se soutěžícími. Ovšem na své oblíbené seriály či filmy si dnes čas najdete také.

Lev

Máte rádi, pokud se vám daří a můžete své okolí bavit různými historkami z vašeho života, či se pochlubit věcmi, které jste si nedávno pořídili, a které odpovídají nejnovějším módním trendů. Dnes vás právě nějaká novinka bude přímo pálit v kapse.

Panna

Svou pověstnou pečlivost dnes budete moci opět předvést, a to nejenom v rámci domácího hájemství, ale také někde, kam vyrazíte na návštěvu. Jenom nezapomeňte na to, že když chcete, umíte být i velkými diplomaty, tak na to myslete při poznámkách.

Váhy

S některými příbuznými budete mít dnes potíže, vy jste totiž každým coulem idealisté a těžce nesete všechno, co narušuje váš pocit harmonie, zatímco někteří vaši příbuzní mají nade všechno úplně jiné mety. Bude třeba zachovat si chladnou hlavu.

Štír

Tajemství kohosi z vašeho okolí vás bude přitahovat jako můru ke světlu, jenom si dejte pozor, abyste se nepřiblížili příliš blízko, protože byste se mohli spálit. Nikdo nemá rád, když za ním druhý tiše po špičkách pochoduje. Jednejte na rovinu.

Střelec

Některé vaše dobře míněné poznámky by mohly být špatně pochopeny, tak si dejte pozor na to, co komu říkáte. Zvláště starší ročníky by dnes mohly být citlivější na každé slovo. Naopak s lehkým humorem na neutrální téma budete mít úspěch větší.

Kozoroh

Podaří se vám najít dlouho hledanou rovnováhu mezi svým pracovním a milostným životem, a aby do třetice nezahálel ani život rodinný, oslavíte své dnešní nové kroky právě se svými blízkými. Ti ocení, že umíte nacházet řešení a budou vám oporou.

Vodnář

Nebude vás bavit nic, co zavání nudou a pasivitou. Potřebujete dnes změnu, která bude zcela mimo kolotoč vašich povinností, ač již ty povinnosti děláte relativně rádi, či neradi. Každopádně dnes potřebujete něco úplně jiného, tak si to dopřejte.

Ryby

Budete se trochu zmítat ve svých pocitech, které budou jednou hlásit zcela dobrou náladu na palubě a jindy zase velký propad dolů. K večeru byste ovšem měly mít svou náladovost již pod kontrolou a v klidu si vychutnávat soukromé chvilky u televize.