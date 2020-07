Horoskop na sobotu 25. července: Lvi vzbudí žárlivost, Štíři ušetří peníze

Oheň a Voda ovládající Lva a Štíra dají partnerům velmi zabrat, avšak nebude se jednat o nic, co by nevyřešil rozhovor s klidnou hlavou. Nehledejte dnes nutně nějakou dovolenou tisíce kilometrů daleko. Najděte si více času na rozmyšlenou, a rozhodněte se raději pro čas strávený u vody v Čechách.

Beran

Den přeje různým investicím do vašeho vzhledu, právě dnes planety ke zkrášlování přímo vybízejí, s chutí do toho! Nebojte se obměnit šatník, účes, prostě všechno, co vás dělá krásnými, a co vám také dělá radost. Rozmazlovaní si určitě zasloužíte.

Býk

V této době často sklouzáváte k steskům, že vás nemá nikdo rád. A to není nejlepší náplast. Spíše to berte tak, že vám blízcí lásku jenom neumí dostatečně projevit, případně lidé z vašeho okolí. A kdoví, v srdci vás může nosit někdo, o kom to nevíte.

Blíženci

Od ranních hodin si nemůžete stěžovat na bohatý program. Což vám plně vyhovuje, protože třeba od práce si rozhodně chcete odpočinout. Věnujete se tak zábavě a výletům, průzkumům okolí a sportu. Prostě všemu, co vám patřičně dobíjí vaše baterie.

Rak

Při dnešku si budete připadat jak mezi dvěma mlýnskými koly, zatímco vaše vstřícnost je věnována vašim známým a přátelům, tak vám zase paradoxně uniká, co se děje ve vašem úzkém rodinném kruhu. Bude to chtít najít nějakou zlatou střední cestu.

MĚSÍČNÍ TAROT NA SRPEN!

Zajímá vás, na co se můžete v srpnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!



Lev

Dobře si dnes hlídejte směr vašeho pohledu, jinak hrozí, že vzbudíte žárlivost ve vašem partnerovi. A místo letní pohody pak budete mít oheň na střeše! Hasit by se vám ho navíc rozhodně příliš nechtělo, protože si chcete především odpočinout.

Panna

Krizovější hodiny jsou dnes kolem poledne, snažte se domů přinést více emocionální jistoty, protože jinak hrozí, že vám váš milovaný protějšek vyhlásí tak trochu tichou válku a vás bude ničit, že vám neodpovídá na žádné z vašich dotazů ani poznámek.

Váhy

Dejte dnes přednost společnosti svých nejbližších před pracovní partou, určitě neprohloupíte. Navíc svým kolegům to můžete vynahradit někdy jindy, zatímco se svými blízkými dnes můžete podniknout něco opravdu jedinečného, co si zapamatujete.

Štír

Nehledejte dnes nutně nějakou dovolenou tisíce kilometrů daleko. Uvidíte, že i když si vedle Egypta připnete na plánovací nástěnku malebný penzion v tajemné přírodě a se spoustou vody, přijdete si na své a ještě navíc ušetříte peníze na horší časy.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Nebojte se trávit více času s těmi nejmenšími. Dobrá nálada a upřímnost nejsou ničím neobvyklým, rozzářené oči a dětská, optimistická duše mají oslnivý účinek a vy právě takový životabudič potřebujete. Navíc si připomenete spousta her z dětství.

Kozoroh

Přestože budete mít v práci napilno, zároveň máte spoustu energie i na to, abyste trochu vylepšili své obydlí úpravami. Chcete zvládnout všechno, co si naplánujete, ale pamatujte, že to vždycky nejde a bude třeba dát přednost tomu nejdůležitějšímu.





Vodnář

Snažte se plnit plán, který jste si stanovili, čímž případné zpoždění minimalizujete. Také není vhodné stavit si vzdušné zámky. Čím méně budete závislí na představě pokladu na zlatém podnose, tím lépe pro vás, protože je třeba řešit věci racionálně.

Ryby

Než dnes komusi řeknete ne, dobře zvažte, zda vás daná nabídka přece jenom neláká. Konec konců vzít si více času na rozmyšlenou nemůže nic pokazit a vy si alespoň nemusíte dopřávat stresy z nutnosti rychlých rozhodnutí. Promyslete si to třeba u vody.