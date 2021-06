Horoskop na sobotu 26. června: Sliby dodržte, jinak vám to karma vrátí

Zítřejší přechod Venuše do Lva vás nabádá, že byste měli vykonat, co jste slíbili. Planety otevírají období, kdy budete přemýšlet, jak dál v životě, kudy se ubírat. Hvězdy předpovídají komplikaci, kterou byste mohli přehlédnout a v budoucnu by se mohla rozšířit a zvětšit.

Beran

Vaše beraní verva do práce a veškerého činění je chvályhodná v zaměstnání, ale vaši blízcí už jsou opravdu trochu unavení. Zdá se jim, že možná už trochu zbytečně tlačíte na pilu a nedáváte jim žádný prostor pro vlastní život. Nežijí přece jen kvůli vám!

Býk

Jste mistry kompromisu a dnes se opět osvědčí vaše diplomatické schopnosti! Zřejmě budete muset vyžehlit nějakou nesnáz v rodině nebo urovnat vztahy mezi kolegy a nadřízenými. V obojím vám hvězdy přejí, budete jako nezávislí soudci a ombudsmani.

Blíženci

Vymýšlejte, plánujte nebo připravujte smlouvy, neberte si toho však na sebe více než je zdrávo, určete si priority a nepřeskakujte z jednoho na druhé. Jen tak se dnes doberete do zdárného cíle a hlavně si ušetříte zbytečné problémy. Vytvořte si plán!

Rak

Dnes buďte opravdu obezřetní před nejrůznějšími pijavicemii. Jste plní dobroty a soucítění, ale někteří lidé z vašeho okolí se tuto situaci chystají zneužít. Vy byste jim to nejraději i dopřáli, ale do budoucna by vás mohli dost poškodit.

Lev

Dnes se dozvíte nějaká tajemství, odkryjete nějaké skryté informace nebo se k vám naopak dostanou tajnosti. Planety otevírají období, kdy budete přemýšlet, jak dál v životě, kudy se ubírat. Kterou životní kapitolu raději ukončíte a kterou rozvinete.

Panna

Dejte si velký pozor na své zdraví, a to i to psychické! Hvězdy předpovídají komplikaci, kterou byste mohli přehlédnout a v budoucnu by se mohla rozšířit a zvětšit. V žádném případě se nepřetěžujte, a to zejména psychicky. Hrozí vám syndrom vyhoření!

Váhy

Dobrý skutek pro sebe uděláte, pokud se vyhnete jakémukoli řešení financí nebo i jen přemýšlení o nich. Mohou ve vás totiž vzbudit nelibé pocity a ty následně ovlivní vaši psychiku. Proto zapomeňte na peníze. Dnes byste stejně vůbec nic nevyřešili.

Štír

Možná vás trochu rozčilovaly neustálé výměny názorů, které jste v posledních dnech absolvovali se svým okolím. Dnes vám však dojde, že to vlastně bylo i k něčemu dobré, a naopak začnete pociťovat v duši klid a mír, že konečně už víte, jak na tom jste.

Střelec

Zaměřte se dnes na obchodní smlouvy! Ať už pracujete ve financích nebo obchodě, nebo se jen rozhodujete investovat větší částku, hvězdy radí důsledně kontrolovat všechny smlouvy a dohody a zaměřit se i na první pohled přehlédnutelné odstavce.

Kozoroh

Nemáte svůj den, milí Kozorozi, a tak se nesnažte překonávat. Když něco nejde, tak to prostě odložte. Mars ve Lvu vám však přinese zlepšení pracovních podmínek, novou práci nebo posun v karierní oblasti. Tak nepropadejte panice a dnes si odpočiňte!

Vodnář

Soustřeďte se dnes na zlepšení kondice a zdraví. Zítřejší přechod Venuše do Lva vás také nabádá, že byste měli vykonat, co jste slíbili. Aktivuje spolupráci, péči o druhé, psychiku a zdraví. To znamená, že v příštích dnech byste neměli spoléhat jen sami na sebe.

Ryby

Šťastný den a k tomu v sobotu, co víc si přát? Navíc, pokud toužíte po potomkovi, máte dnes i v příštích dnech výjimečnou příležitost. Můžete očekávat velmi kreativní tvořivé a plodné období. Tendence k množení se netýká jen dětí, ale také financí!