Horoskop na sobotu 26. září: Sobota bude tentokrát ve znamení práce

Beran

Bude se po vás chtít něco, co pro vás až do dnešních dnů nebylo příliš podstatné, vysvětlovat co se vám honí hlavou. Nyní vás ale protějšek bude brát vážně jenom v případě, že budete schopní vysvětlit, proč co děláte. V opačném případě hrozí potíže.

Býk

Se svými blízkými i přáteli si skvěle rozumíte a dovedete trávit doslova hodiny povídání o všem možném. Dopřejte si proto dostatek času na vaše oblíbené sedánky. V lásce jste romantičtí, ale plaší a do rozhovorů se vám naopak ani trochu nechce.

Blíženci

Při dnešku, zatímco druzí odpočívají, vy budete řešit pracovní problémy. Ne že byste byli workoholici, ale myšlenky se vám k pracovním věcem budou stáčet i tak. V zaměstnání se vztahy lepší, ale pracovní nabídky a vyšší finance zatím nepřicházejí.

Rak

Nebudete dnes týmoví hráči a některé činnosti, které by druzí dělali v partě, vy raději zkusíte zcela sami. Je pravděpodobné, že budete raději sami i z důvodu, že o samotě vymyslíte zajímavé pracovní postupy, které vaše rodinné hnízdečko potřebuje.

Lev

I když byste si raději dopřáli volno, první víkendový den budete muset ještě pracovat. A potíže se vám nevyhnou. Mars v Beranu radí pojmout vztahy na pracovišti více psychologicky. A bude lépe. Ve vztahu jste poněkud odtažití, raději jste o samotě.

Panna

Vaše finance se zmnožují a vy jste existenčně zabezpečeni, takže si budete moci dopřát konečně některé věci, po kterých jste dlouho toužili. Pokud tomu tak není, hledejte chybu ve vztahu k nejbližším, zřejmě totiž neumíte říkat ne a nakupujete.

Váhy

I když vás to svádí k nic nedělání, měli byste svou pozornost ještě napřed zaměřit na některé praktické věci. Je totiž vhodný čas pro finanční investice a právní záležitosti. Nemusíte ani nikam chodit, průzkum terénu totiž zvládnete skvěle od stolu.





Štír

V předchozích dnech se vám báječně dařilo zvláště v zaměstnání, takže budete nyní slavit svoje úspěchy, ze kterých jste stále ještě v euforii. Jenom pozor, že méně úspěšní přátelé vás po ramenou zrovna nepoplácají a vy tomu budete muset čelit.

Střelec

Toužíte-li si odpočinout od práce, lidí i otázek, vyrazte někam za krásami přírody. Nebojte se, žádné výslechy doma následně probíhat nebudou, jelikož vám všichni budou věřit, že jste měli jenom potřebu samoty a nikoliv choutky nemravné a záletné.

Kozoroh

Při sobotě sice musíte být v práci, ale už to není taková šichta jako přes týden. Své povinnosti jste dávno splnili, a tak si dopřáváte uvolněného diskutování během pracovní doby. V lásce jste málo sebejistí, ale to se změní partnerovým přístupem.

Vodnář

Laskavá Venuše ve Lvu radí - věnujte se dětem a rodině! Bude je zajímat váš svět, a vy rádi a s humorem budete povídat o tom, na čem právě pracujete. Poté stoupnete v očích rodiny, protože zatímco jiní své pracovní plány tutlají, vy si o nich se svými blízkými klidně povídáte.

Ryby

Zatímco v práci patříte na přední příčky v oblíbenosti mezi kolegy, protože vnímáte jejich potřeby a jste rádi, když můžete o druhé pečovat a navrch nekoukáte na odměnu či kariérní postup, v oblasti manželství si trochu nevíte rady se stereotypem.