Horoskop na sobotu 27. června: V lásce budete zápolit se žárlivostí

Poslední červnová sobota se ponese ve znamení lásky. Hvězdy však kromě romantiky slibují i trochu toho milostného soupeření. Dejte pozor na žárlivost a přílišné podléhání "zaručeným" zprávám, jsou to jen klepy.

Beran

Venuše v Blížencích vám přinese milostné vzplanutí. I když je láska to poslední, co dnes čekáte, život vám připraví velké překvapení. Vaše myšlenky se budou točit okolo jediné osoby a vy budete v sedmém nebi. A buďte si jisti, že jiskra bude oboustranná!

Býk

Vyrazíte s přáteli na chatu a můžete si být jisti, že si celý pobyt náramně užijete. Veškeré hádky a spory se vám vyhnou obloukem. S přáteli se oddáte sladkému nicnedělání i bujaré zábavě. Jenom si dejte pozor na alkohol. Máte sklony pít přes míru!

Blíženci

V milostné oblasti můžete narazit na konkurenci. I když byste nejraději vyzvali svého soka na souboj, snažte se zachovat chladnou hlavu. Dejte svému protějšku najevo, že mu stoprocentně důvěřujete. Nemá totiž cenu se stresovat něčím, co neovlivníte.

Rak

Merkur se nachází ve vašem znamení. Díky konstelaci s Venuší v Blížencích se vám bude dařit v partnerských vztazích. Nezadaní konečně narazí na svůj vysněný protějšek. Sami budou velmi překvapeni tím, jak moc si se svým novým nápadníkem rozumí.





Lev

Začnete o svém vztahu lehce pochybovat. Existenční nejistota nebude trvat dlouho a rychle ji vystřídá uvědomění, že máte to, po čem jste vždy toužili. Proto zachovejte chladnou hlavu a nepřikládejte pesimistickým myšlenkám větší váhu, než je nutné.

Panna

Snažíte se ze všech sil a pro své blízké byste udělali první poslední. Proto budete rádi, když příbuzní vaši snahu ocení a dají vám najevo, že si vaší laskavosti hluboce váží. Zahřeje vás to u srdce. Víte totiž, že oni by pro vás udělali to samé!

Váhy

Zjistíte, že máte s protějškem trochu jiný žebříček hodnot. Mohla by to být překážka, ovšem nemá cenu dělat komára velblouda. Na každý problém přece existuje řešení. Proto nepropadejte pesimismu a snažte se s partnerem nalézt přijatelný kompromis.

Štír

Na svého partnera začnete žárlit. Negativní emoce vás však začnou vyčerpávat a nakonec zjistíte, že jsou naprosto zbytečné. Pokud vás bude chtít protějšek zklamat, nezabráníte tomu tím, že budete dělat scény. Navíc zjistíte, že obavy jsou scestné!





Střelec

Všude budete vítanými hosty. Díky vašemu šarmu a smyslu pro humor si můžete být jisti, že se dočkáte vřelého přivítání opravdu kdekoliv. Nikde nezkazíte žádnou zábavu a vždy se rádi přidáte k jakékoliv kratochvíli. Společnost to velice nadšeně ocení!

Kozoroh

Mars se nachází ve znamení Ryb. Díky této konstelaci se vám bude dařit v pracovní oblasti, a to především pokud máte na starosti rodinný podnik. Spolupráce bude klapat jako nikdy předtím a všichni vaši kolegové a blízcí předvedou plné nasazení.

Vodnář



Štěstěna při vás bude stát! A budete za ní velice děkovat. Podaří se vám totiž díky tomu uniknout několika problémům, které jsou dané vaší leností a nepozorností. Naštěstí vám osud přeje a vyváznete bez větších problémů. Navíc získáte cennou lekci.

Ryby

Bohužel budete dnes konfrontováni s lidmi, které nechcete vidět. I když byste se nejraději vytratili a strávili den s přáteli, překonejte se! Uvidíte, že tak vyřešíte spoustu restů a sporů, které jste v minulosti zametli pod koberec. A to je zdravé!