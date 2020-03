Horoskop na sobotu 28. března: Štíři pozor na pusu, Berani budou mrzutí

Některá znamení budou mít pocit, že se svým blízkým začínají vzdalovat. To však není pravda, jen je potřeba spolu navzájem více komunikovat. Drobná neshoda či nepříjemnost může být to, co toho druhého trápí. Promluvte si.

Beran

Bouchněte raději šampaňské! Někteří doma ještě vytrvale budou zkoušet vaši trpělivost, zatímco jiní už pátrají po někom jiném, kdo jim pomůže z problémů. Vy máte teď jiné starosti, protože na čísi přístup nemáte nervy a hrozí, že předvedete výbuch sopky.

Býk

Dostanete skvělý nápad, jak z jisté patové situace ven. Vaši blízcí váš invenční přístup ocení a budou vás podporovat. V osobním životě si obecně nemáte na co stěžovat, daří se vám nalézt správný poměr domácího, profesního a milostného štěstí.

Blíženci

Ačkoliv vám všichni opakují, že už jste na některé věci staří, vy byste si stejně ale ještě dopřáli pár zázraků, na které jste věřili v dětství. Máte rádi ideály a umíte si vytvořit vlastní oázou klidu, kde rádi odpočíváte a lákáte blízké k posezení.

Rak

Nemusíte smutnit, pokud se zatím v některých oblastech nedaří tak, jak byste chtěli. Někdo mocný ve vašem okolí vám mimořádně přeje, a to aniž byste museli nosit dekolty až k pasu. A když jarní teploty umožní alespoň minisukni, nebude již nutná.

Lev

Nesnažíte se jako někteří pochytat co nejvíce zakázek, které pak odevzdáváte v nejisté kvalitě. Zvláště teď zjara máte totiž v hlavě i jiné věci. Mnohem raději oslňte svojí pečlivou prací, na kterou si dopřejte čas, než abyste se pak museli kát.

Panna

Pokud máte pocit, že z vašeho vztahu kvapem mizí blízkost, pak zřejmě nesprávně. Ale ještě nejásejte, nějaká drobná potíž tam přece jenom bude, jinak byste si už dávno leželi v náručí. I v zaměstnání vás čeká hned několik různých otazníků k řešení.

Váhy

Cosi nepříjemného už skončilo, mimo jiné zima, a vy máte o svých velkých plánech, které vás čekají, přehled. Držte se toho, co vás činí šťastnými, a to ostatní v protikladu naopak vytěsňujte. Z neblahých plánů pak bude už jenom minulost.

Štír

Některé vaše dobře míněné poznámky by mohly být špatně pochopeny, tak si dejte pozor na to, co komu říkáte. Zvláště starší ročníky by dnes mohly být citlivější na každé slovo. A to speciálně i takové, které je pronášeno neadresně nebo tichým hlasem.

Střelec

Podaří se vám najít dlouho hledanou rovnováhu mezi svým pracovním a milostným životem. A aby do třetice nezahálel ani život rodinný, oslavíte druhý jarní týden nějakým společným výletem do přírody, kde si budete moci užít probouzející se přírodu.

Kozoroh

Patříte do fanklubu těch, kteří nechávají některé věci na osudu, než aby celé dlouhé hodiny koumali nad ideálním řešením? Vy tedy rozhodně ne, protože jak na to přijde, dovedete se blížit ke svým cílům jako pověstná horská koza. Navíc teď z jara.

Vodnář

Říkáte si, co je to proboha za den, když začne stávkovat i to, co doposud fungovalo báječně? Zřejmě to bude tím, že už máte té elektroniky kolem sebe přespříliš. Pokud to přijmete a nebudete se rozčilovat, napadne vás, jak to vyřešit diplomaticky.

Ryby

Pokud se obáváte, že se dnes budete nudit, nemusíte. S poněkud neotřelým nástupem se u vás přihlásí někdo z vašich blízkých již ráno. Ale nezoufejte, díky dřívějšímu vstávání budete mít den mnohem delší a překvapí vás, co všechno můžete stihnout.