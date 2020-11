Horoskop na sobotu 28. listopadu: Buďte tolerantní a vyhněte se hádkám

Beran

Aspoň o víkendu hoďte za hlavu chmurné myšlenky, které s sebou v poslední době nosíte všude, kam se hnete. Musíte si dopřát oddech a načerpat síly. Tím, že se budete svými bolístkami a skutečnými či domnělými problémy stále trápit, nic nevyřešíte.

Býk

Uran ve vašem znamení se dnes konečně obejme s Merkurem. Co to pro vás znamená? Příliv skvělých informací, které vám pomohou vytipovat nejlepší cesty k finančnímu zisku a celkové prosperitě. Snadno rovněž získáte sympatie a lehce se domluvíte.

Blíženci

Zatímco vy jste docela průbojná osobnost, některým vašim blízkým tato vlastnost chybí. Nu což, nemohou být všichni lidé stejní. Je možné, že dnes budete muset pomoci při hájení zájmů někoho z vaší rodiny či vašich příbuzných. Jděte do toho naplno!

Rak

O víkendu si můžete přispat a v sobotu se toho rozhodnete využít. Máte na to nárok. Tento týden byl skutečně hektický a cítíte únavu. Tak si v klidu dočerpejte energii a udělejte to zcela podle svého. Nenechte se nikým do ničeho tlačit a relaxujte!

Lev

Buďte opatrní na interakce se členy vaší rodiny. Venuše ve Štíru se dnes může postarat o nějakou tu prudší výměnu názorů. Můžete se proto rozhodnout držet stranou ostatních anebo vyzkoušet svou toleranci, a také velkorysost při pobytu v jejich společnosti.

Panna

Pustíte se dnes doma do něčeho, o čem si vaše rodina myslí, že nemůžete zvládnout. Je to pro vás výzva, chcete dokázat, že na to máte. Nebojte se však požádat své blízké o pomoc, pokud to budete potřebovat. Není to prohra, to v žádném případě ne!

Váhy

Nepřehánějte to dnes s kritikou vůči svým blízkým. Vy si myslíte, že je tím povzbudíte k lepším výsledkům a považujete to za výchovnou lekci. Oni si myslí, že se na ně vytahujete a zbytečně je shazujete. Klidné vysvětlení je mnohem efektivnější.

Štír

V tomto měsíci se berete moc vážně. Má to celou řadu projevů. Jedním z nich je i to, že s chutí mluvíte, a ještě radši se posloucháte. Pokud se nebudete ovládat, ti, kteří stráví sobotu ve vaší blízkosti, budou potřebovat léky na nervy. Jste ve formě!

Střelec

Budete od rána činorodí tak, že to bude u vašeho okolí, toužícího po odpočinku, vyvolávat lehkou nechuť. A možná vám to řeknou přímo. Nemyslí to ve zlém. A i kdyby, vy si stejně říct nedáte. Ale aspoň stihnete udělat to, co si už dlouho plánujete.

Kozoroh

Rodinné vazby budou dnes na pořadu dne a v centru vaší pozornosti. Můžete se dočkat rodinné návštěvy a v takovém případě se snažit být na své příbuzné vlídní a laskaví. Zkrátka perfektní hostitelé! Po dlouhé době budete mít z podobné události radost.

Vodnář

Nezaobírejte se v sobotu svými bolístkami a vyhněte se sebelítosti, i když je příjemná. Tím ničemu nepomůžete. Na špatné duševní stavy je nejlepší fyzická práce. Nebo pobyt v přírodě. Můžete si sami vybrat, co je pro vás přijatelnější a příjemnější.

Ryby

V sobotu si nebudete přát nic jiného, než prožít tento volný den v klidu a harmonii. Prostě si jen tak vychutnat, že nemusíte ráno vstávat a že si můžete udělat program podle svého. Nevyhýbejte se ale lidem. Jděte ven s přáteli nebo se svou rodinou.