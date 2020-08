Horoskop na sobotu 29. srpna: Pracujte se svým egem

Dopřejte si čas pro ponor do svého nitra a ukončete svět iluzí, který se vás snaží zmocnit a začněte žít v realitě. Zasloužíte si přijímat všechny dary, které vám život nabízí, ale pokud je budete kvůli svému egu blokovat, tak je nikdy nezískáte.

Beran

Vlivem síly sluneční nespoutané energie ve znamení Panny, která postupně graduje, se vyloupnete ze skořápky minulosti a rodinných vzorců. Zaměříte se na vše, co jste se naučili o tvořivosti a o tom, co vás naplňuje radostí a štěstím.

Býk

Ve vašem srdci zavládne hravost a užívání si života. V rámci energií se propojí hned několik planet! Hravost získá originalitu a čerstvý vánek nových trendů díky Uranu v Býku a Jupiter v Kozorohu přinese touhu překračovat hranice a objevovat světy.

Blíženci

Přísný Saturn ve znamení Vodnáře vás svou potřebou zodpovědnosti a uzemnění bude usměrňovat, abyste to poslední prázdninový víkend nepřepískli. Všimněte si změny v okolí, kdy se v sobotu Slunce přesunulo do energie Panny, a tím pro vás vznikají nové téma růstu.

Rak

Budete vedeni k úvahám, jak se svou tvůrčí energií posloužit něčemu užitečnému a přínosnému. Pozor však na to, abyste svou tvořivost neutopili v povinnostech, či pocitech znechucení z něčí, popřípadě vlastní nedokonalosti. To by bylo více než hloupé.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ZÁŘÍ!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Přesun Slunce do znamení Panny, který se konal již minulý týden, má i v tento den vliv na témata dětí, partnerů, kreativity, tvorby a plodnosti. Můžete toho využít k plození a prosazení sebe sama. Toužíte-li po dítěti, je ten správný čas, kdy zplodit potomka.

Panna

Tento den bude mít díky Merkuru ve vašem znamení vliv na váš duchovní rozvoj, otevření třetího oka a intuici. Máte opravdu velkou šanci ukončit nějaký druh závislosti, nálad a depresivních stavů. Dopřejte si čas pro ponor do svého nitra!

Váhy

Chcete-li vytvořit velké dílo, konejte a jděte naproti úspěchu! Ohnivá energie vám dopomůže k úspěchu. V této době si navíc můžete konečně najít toho pravého životního nebo pracovního partnera. Pracujte na svém egu a zvyšujte si své sebevědomí!

Štír

Je dobré vyřešit dlouhodobé záležitosti, které byly odkládány. Ve vztazích a lásce ukončit nepříjemné situace, do kterých jste byli kýmsi nuceni. Ukončete svět iluzí a začněte žít v realitě. Zasloužíte si přijímat krásy, které vám život nabízí.



RODINNÝ TAROT

Nakoukněte do tajů vašich rodinných vztahů! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!



Střelec

Vyrazte ještě s rodinou na dovolenou. Naplánováním na poslední chvíli uděláte rodině i partnerovi velkou radost. Do rodiny vnesete vzrušení, radost a zároveň poznání, že škola se jednou můžete o něco odložit. Ideálně třeba o týden.

Kozoroh

V rodině může nastat krize z důvodů majetkových a finančních změn. Postupujte proto s rozvahou. Netajte před rodinou zásadní věci a vše jim řekněte. Můžete rozebrat i svoji finanční situaci, ze které vám mohou pomoci a ulehčit vám tak od starostí.

Vodnář

Rodina bude vaší oporou a zároveň příležitostí oddechnout si od pracovních dní. Domluvte se proto na společné dovolené, kterou si užijete. Myslete přitom ale na finance a vybírejte chytře, abyste zabránili špatným finančním dopadům pro rodinu.

Ryby

Dávejte pozor na společné rodinné vlastnictví. Předcházejte problémům a mluvte o nich před rodinou. Obezřetnost je na místě i u ostatních členů rodiny a ne pouze u vás. Vyhněte se manipulaci se společným majetkem. Nemuselo by to mít kladný dopad.