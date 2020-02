Horoskop na sobotu 29. února: Zábava, přátelé a domácí pohoda

Beran

Berani, pozor! Poslední únorový den máte velké sklony k nevěře. Pokušení podlehnout svým vášním je nyní mnohem vyšší. Snažte se proto ovládat své libido a myslet pokud možno racionálně a pragmaticky. Ujasněte si priority. Mohli byste si přidělat problémy.

Býk

Přestože vám technika není úplně cizí, tentokrát vám jistá vymoženost opravdu zamotá hlavu! Výsledkem bude, že studiem jejího návodu strávíte podstatnou část soboty. Pokud si opravdu nevíte rady, spolkněte svou hrdost a zavolejte na pomoc odborníka.

Blíženci

Pozvete svůj protějšek na romantickou sobotní večeři a tím u něj opravdu zabodujete! Dokážete tak nejen to, že na partnera myslíte, ale také fakt, že romantika vám není cizí a nebojíte se to přiznat. Protějšek to s nadšením ocení. Těšte se na příjemný den.

Rak

Dnes budete s radostí očekávat milé přátele. A také se dočkáte! Společně si užijete velice pohodový víkendový den plný zábavy, humoru a legrace. Mimo jiné se také dozvíte mnoho novinek ze své okolí a pár žhavých drbů, které vám doslova vyrazí dech.

Lev

Vaše srdce zaplaví sentiment. Je to právě touha po lásce, která vás rozněžní a donutí vás zavzpomínat na minulost. Není špatné se čas od času poddat melancholii, nesmí to však trvat dlouho. Soustřeďte se na přítomnost. Zkuste se odreagovat sportem.

Panna

Dnešní magické datum přestupního roku lásce zrovna nepřeje. Komunikace s protějškem bude poněkud váznout. Budete si proto připadat jako cizinci ve svém vlastním partnerském vztahu. Avšak věřte, že váš partner na tom není lépe. Zkuste si v klidu promluvit.

Váhy

Jste plní nápadů, jak svému partnerovi splnit každičké přání. Je od vás velkorysé, že se tolik zajímáte o tužby svého protějšku. Na druhou stranu byste se měli zamyslet nad tím, zda jste vy sami spokojení. Občas není od věci myslet trochu sobecky!

Štír

Podaří se vám úspěšně vzkřísit dávná přátelství. I když to zpočátku nebude ono, brzy si budete s kamarády připadat jako před lety. Přesto stále platí rčení, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. Nezapomeňte, že se mnoho věcí od té doby změnilo.

Střelec

Čeká vás příjemný společenský večer plný dobré nálady, jídla a pití. Máte však sklony k přehánění, a to nejenom co se týče vlastních předností, ale také alkoholu. Proto si dávejte pozor a raději se hlídejte. Jinak byste se mohli dopustit trapasu.

Kozoroh

Podaří se vám vymámit dávný dluh od jistého kamaráda. Nebude to zrovna příjemný proces, nakonec však uspějete. Přesto si z této situace vezměte ponaučení a snažte se propříště vyvarovat půjček přátelům. Nepřinášejí totiž vůbec nic dobrého. Ba naopak.

Vodnář

Rodině představíte své nejlepší přátele. Je to důležitý krok, ale pro jistotu se vyhněte přehnaně pozitivním očekáváním. Oba tábory to s vámi myslí jen dobře, ale zároveň vás zná každý z trochu jiné stránky. Vzájemné antipatie proto berte s rezervou.

Ryby

Svědomí vás hryže a vy byste se svému protějšku nejraději přiznali ke svým záletům. Přesto si toto rozhodnutí raději desetkrát rozmyslete. S velkou pravděpodobností totiž nenávratně změní váš vztah. A to i v případě, že se bude partner tvářit klidně.