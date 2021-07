Horoskop na sobotu 3. července: Dnes využijte darů planet

Využijte darů Slunce, Merkura, Venuše a v neposlední řadě také Marsu! Velmi důležitá je stále rodina, nicméně Venuše ve Lvu, stejně tak jako Merkur, do večerních hodin ukazují, že se vaše pozornost nyní zaměřuje více na kariéru.

Beran

Hvězdy vás nabíjejí energií a nabádají k akceschopnosti. V práci můžete řadou kauz pohnout opravdu o mílové kroky dopředu. Pokud jste se tedy nerozhodli, jako řada kolegů, vzít si dovolenou, máte volné pole působnosti. Můžete se skutečně blýsknout!

Býk

Laskavá Venuše brouzdá do večera ve vašich vodách a nabíjí vás něhou, která přitahuje lásku. Je to dobré období pro hýčkání těla a fyzické potěšení, nechte se hezky rozmazlovat! Je patrné také zaměření na rodinu a domácnost, přičemž si to i užíváte.

Blíženci

Určité přešlapy jsou dnes pokládány za příjemné prožitky. Bohyně lásky se snoubí se Saturnem a svým trigonem předpovídají pevné základy vztahu. Říká se, že letní lásky bývají nestálé, ale tato by mohla obstát! Také manželské páry mají šanci na posílení.

Rak

Ve financích se vám daří skvěle, milí Raci. Máte mimořádnou šanci ještě více navýšit svůj příjem. Hvězdy nepřipustí, abyste strádali. Naopak, hodlají vás rozmazlit a dopřát vám hojnosti. Nebojte se otevřít peněženku, jste pod nebeskou ochranou.

Lev

Vzácná Afrodita se snoubí s mocným Saturnem v přejícím trigonu a hlásají trvalé štěstí. Sníte-li o tom, že vybudujete svazek na skálopevném základě, nemůžete si přát příznivější konstelaci! Pokud žijete v manželském vztahu, je přáno jeho upevnění.

Panna

Váš hvězdný patron předznamenává, že musíte jít cestou vlastního štěstí, pokuste se o to! Nemusíte se ničeho obávat, snaha o štěstí není sobecká, je to právo od Boha. Vystupuje do popředí zájem o duchovnější záležitosti a také silná finanční intuice.

Váhy

Pokud možno určitou milostnou akci načasujte na rozbřesk, může z toho být bombastický zážitek! Vy, kteří svou lásku ještě nemáte a toužíte po ní, máte velkou šanci. Kromě svého charisma zapůsobte kvalitními a luxusními módními doplňky. Kdo umí, umí.

Štír

Do večera jste plní erotické fantazie a milostných kontaktů, ovšem posléze se dostavuje extrémní přecitlivělost ve vzájemné komunikaci. Co se týče profesních záležitostí, jedete plnou parou vpřed, dokonce ani na dovolené tak docela úplně nevypnete.

Střelec

Pokud dnes čemusi upřímně řeknete ano, je to správná volba – i tak vám mohou v uších zaléhat zvuky milostných sirén. Saturn s Venuší je signálem pro hlubší spojení a také pro to, že mezi vámi a protějškem může být větší věkový rozdíl.

Kozoroh

Velmi důležitá je stále rodina, nicméně Venuše ve Lvu, stejně tak jako Merkur, do večerních hodin ukazují, že se vaše pozornost nyní zaměřuje více na kariéru. Jste citlivější na jednání či poznámky svých spolupracovníků a obchodních partnerů obzvláště.

Vodnář

Nespokojenost, že by vás mohl někdo svazovat a pohlcovat svým omezujícím citem oproti včerejšku nepolevuje. Pozor zejména na období podvečera, může to ve vás vřít větším přetlakem! Vy, kteří jste zadaní, se raději nepouštějte do žádných debat.

Ryby

Využijte darů Slunce, Merkura, Venuše a v neposlední řadě také Marsu! Všichni tito planetární dobrodějové jsou na vaší straně. Od ranních hodin vás obdarovávají také zvýšenou tendencí k milostným prožitkům, přičemž Mars vnáší intenzitu do sexu.