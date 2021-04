Horoskop na sobotu 3. dubna: Ujasněte si, co od života chcete

Merkur zítra vstoupí do znamení Berana a vy budete hodně přemýšlet nad svou prací. Planetární energie vybízejí k tomu, abyste se zaměřili na takovou práci, která vás bude bavit. Mars v Blížencích vám navíc umožní začít řešit problémy, a dokonce je s úspěchem uzavřít.

Beran

Tento měsíc je pro vás bohatý na různé šťastné náhody a zvraty. Na dobré zprávy se připravte i ve sváteční sobotu. Budou se týkat pracovních záležitostí. Pokud jste nedávno dokončili nějaký úkol, půjde o odměnu za vaše úsilí. Zaslouženou, tak si ji pořádně užijte!

Býk

Merkur zítra vstoupí do znamení Berana a vy budete hodně přemýšlet nad svou prací. Toužíte po jiném zaměstnání, ale sami nevíte, co přesně byste chtěli dělat. Planetární energie vybízejí k tomu, abyste se zaměřili na takovou práci, která vás bude také bavit.

Blíženci

Sluneční paprsky se zaměří na vaše milostné vztahy a vnese do nich čerstvý vítr. I ti, kteří jsou v dlouhodobém vztahu, pocítí příliv lásky a uvidí svého partnera v jiném světle. Mnozí se do něj znovu zamilují! A nezadaní si ujasní, koho přesně hledají.

Rak

Rušivé události vás dnes budou pronásledovat od rána. I když nepůjde o žádné velké problémy, den vám otráví spolehlivě. Ani s lidmi nebude lehká domluva, a tak se budete snažit utíkat do ústraní. Ne pokaždé to půjde, takže se budete těšit na večer.

Lev

Dnešní den nebude právě podle vašeho gusta. Vaše trpělivost bude zkoušená ze všech stran. Co se může zdržet, to se zdrží a co se může zkomplikovat, rozhodně se také zkomplikuje. Budete se divit, kolik neslušných výrazů znáte. Ale tím si nepomůžete.

Panna

Hlavním tématem dnešní Bílé soboty budou finance. Budete řešit půjčky, hypotéky, větší výdělky i nějaké ty polozapomenuté resty. Pokud sami někomu dlužíte, udělejte si plán splátek. A pokud někdo dluží vám, upozorněte ho na jeho povinnosti.

Váhy

Dnes budete mít dostatek sil k tomu, abyste účinně prosazovali své zájmy. Dokážete překonávat překážky na cestě k cíli a uskutečňovat své plány. Navíc se vám dostane podpory okolí, takže se můžete směle pustit i do věcí, které jste zatím odkládali.

Štír

O některých věcech jste dosud nemohli hovořit, často hlavně proto, že ještě nebyly dostatečně zralé k řešení. Mars v Blížencích vám však umožní je začít řešit, a dokonce s úspěchem uzavřít. Dbejte přitom na to, ať respektujete postoje ostatních zúčastněných.

Střelec

Využijte potenciálu tohoto období a udělejte něco pro své zdraví. Dnes to může být velikonoční výšlap na nějaké zajímavé místo. Vezměte s sebou rodinu i domácí mazlíčky a všichni si takovou akci pořádně užijte. Budete mít na co vzpomínat!

Kozoroh

Energie dnešního svátečního dne vám umožní vidět některé aspekty vašeho života z docela jiné perspektivy. Bude to velmi osvěžující a získáte pocit uvolnění a jakéhosi osvobození. Pomůže vám to také přehodnotit vaše názory a postoje i správnost svých úsudků.

Vodnář

Velikonoční sobota vás naplní touhou po vzdělávání. Přihlaste se do jazykového kurzu, na univerzitu třetího věku nebo do kurzu pro floristy. Cokoliv dnes začnete, také zdárně dokončíte. Budete schopni si vybrat obor, který vám sedne a učení vám půjde snadno.

Ryby

Mars v Blížencích posune do popředí záležitosti, týkající se vaší kariéry. Věci se pohnou dopředu a dostane se k vám i novinka, která zní báječně. Hvězdy však doporučují obezřetnost. Dokud nebudete mít vše potvrzeno, moc se neradujte, ať nejste zklamaní.