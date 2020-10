Horoskop na sobotu 3. října: Akční den ve znamení zásadního rozhodnutí

Víkend bude plný akce a dobrodružství. Rozhodně se máte na co těšit. Dbejte na svůj zevnějšek, který jste poslední dobou odbývali. Zasloužíte si relaxovat například u kadeřníka. Během soboty budete muset učinit i jedno zásadní rozhodnutí.

Beran

I o víkendu budete dbát především na svoje zdraví a také jako správné hospodyně či hospodáři pečovat o blaho svých blízkých, což bude přínos do budoucna. Vyrazte někam na procházku a protáhněte si tělo. Udělá to dobře nejen vám, ale i rodině.

Býk

Ve vašem životě se náhle začínají objevovat témata, kterým jste ještě před časem nepřikládali velký význam a která jste přehlíželi. Stejně jako jste nic netušili o tom, že i čtvrteční Úplněk vás nyní ještě ovlivňuje. Je třeba, abyste byli opatrní a důslední!

Blíženci

Ať se budete snažit sebevíc, nic nenaděláte. Věci dávno zapomenuté se vám do života začnou vynořovat z dávné minulosti jako stromy z ranních mlh. Nastává vám nepříznivé období, kterým je ale nutné si projít. Těžkostem se zřejmě nevyhnete.

Rak

V těchto dnech dostanete osudovou zprávu, kterou byste nečekali. V návaznosti na to vás budou čekat zásadní nelehká rozhodnutí a také ony tajemně i obávaně znějící karmické zkoušky, kterými budete muset projít. Každý máme jednou za čas takové období.

Lev

Kdybyste byli vesmírní geometři, zřejmě byste si na obloze naplánovali ideální pohyby hvězd. Takto se musíte spokojit s tím, že hvězdy a planety budou v postavení takovém, že k vám budou proudit zprávy, které budou pro vás velkou senzací.

Panna

Podíváte-li se do hvězdářského dalekohledu, zjistíte, že konstelace planet je stále nepříznivá. I dnes se tedy musíte připravit na různě těžké zkoušky karmy, které budou mít vliv na váš osud. S láskou, odhodláním a klidem v duši vše zvládnete.

Váhy

Slunce se již minulý týden elegantně přesunulo z Panny do znamení Vah a přineslo vám spoustu novinek do vašich, momentálně již poněkud stojatých, domácích vod. Zasloužíte si mnohem více, než si poslední dobou dopřáváte. Zkuste s tím něco udělat ještě dnes.

Štír

Měli byste se soustředit na svůj zevnějšek, který jste poslední dobou odbývali, což si vaše tělo nezaslouží. Zkuste to dnes proto napravit. Udělejte si masku na obličej, na vlasy, nebo se vydejte do salonu krásy. Hned budete spokojenější a více naladěni.

Střelec

Těšte se na víkend. Rozhodně nebude nudný, naopak bude plný akce a dobrodružství. Bude vyžadovat značnou aktivitu, budete plně vytížení, ale opravdově spokojení. Stejně tak ti, s nimiž akci podniknete. Co na to říct, prostě si to užijete.

Kozoroh

Ve všech domácích aktivitách, ale i v oblastech osobního růstu, vám bude dělat potíže Venuše ve znamení Panny. Nezbude vám nic jiného, než najít nové kreativní možnosti řešení všech problémů. To vám zabere nejspíše dost času, ale dostanete se k cíli.

Vodnář

I když byste se rádi alespoň o víkendu věnovali něčemu jinému než doposud, ještě budete muset vydržet, oblast vašich financí a majetku, si totiž znovu vyžádá plné nasazení. Valí se na vás nová várka nepříjemných zpráv, týkajících se důležitých bodů.

Ryby

Přijde vám to sice trochu šibeničně úsměvné, ale budete mít neodbytný pocit, že se na vás planety domluvily a společně vám zatopí ve vztazích. Důležité proto bude netápat a říkat všechno raději hned každému na rovinu. Pak to bude v pořádku.