Horoskop na sobotu 30. května: Dopřejte si zasloužený oddech a klid

Beran



Dnes si nic neodříkejte, klidně si dopřejte, o čem občas sníte. Ať už si vyrazíte na výlet nebo něco koupíte, uděláte si radost. A přesně to vám dnes hvězdy velmi doporučují. Ti skromnější z vás si mohou prostě udělat hezký den bez práce a starostí.





Býk



Nebojte se dnes zavolat svého finančního poradce, pokud chcete začít řešit nějaké otázky ohledně peněz. Je to dobrý nápad, protože dnes je vhodný den. Může vás velice překvapit, jaké částky jste schopni uspořit jen malými změnami nebo jak snadno vydělat.





Blíženci



Slunce ve vašem znamení vám pomůže se sebevyjádřením při úpravě vašeho bytečku. Nebojte se barev ani experimentů, máte šťastnou ruku i inspiraci. Z výsledku vašeho konání budou všichni nadšeni. Odvažte se a dejte průchod své fantazii a pocitům!





Rak



Příjemnou vzpruhou se pro vás dnes stanou vaši přátelé, milí Ráčci. Proto se nevyhýbejte jejich návštěvám, mají uklidňující moc a schopnost vás vyvést z vašeho splínového tunelu! Příjemné posezení dodá rovnováhu a klid nejen vašemu tělu, ale i duši.





Lev



Neexistuje nic, co by rozbouralo přátelskou atmosféru, která vás obklopuje! Jste příjemným společníkem, který kolem šíří pozitivní vlny a každý se chce hřát ve vaší blízkosti. Pokud žijete sami, vyjeďte si do lázní, kde najdete své nové přátele.





Panna



Je opravdu dobře, že dnes nic nemusíte. Hvězdy vám s ničím nepomohou. Naopak radí zrušit jakékoli aktivity, je-li to možné, a jen odpočívat. Najděte si činnost, kterou máte rádi a která vám přináší úlevu a klid. Nedodělané domácí práce hoďte za hlavu!





Váhy



Buďte dnes opravdu zvýšeně obezřetní, Venuše s Plutem mohou namíchat pořádně emotivní explozi! Hvězdy napovídají, že nepříjemně vám mají tendenci okořenit život prioritně zrozenci Berana a Kozoroha. Proto se s nimi nepouštějte do žádných konfrontací.





Štír



Den je jako stvořený pro rodinné setkání! Osvěží vás všechny drby o vzdálenějších příbuzných a známých a zavzpomínáte na staré dobré časy. Váš sourozenec nebo potomek pak může přijít se zajímavým nápadem, který ovlivní vaše rozhodnutí v příštích dnech.





Střelec



Hvězdy sice dnešek označují jako pro Střelce nepříznivý, ale vy si z toho nic neděláte. Přece si nebudete kvůli několika poťouchlým planetám kazit sobotu! Stačí zvolnit, nepouštět se do důležitých akcí a vše se vydaří. Ideální aktivitou je výlet.





Kozoroh



Pokud se chystáte na letní dovolenou s rodinou nebo vaším protějškem, právě dnes nastává čas k probrání návrhů. Na zahraničí to letos nevypadá, ale konečně už víte, kam se chcete po Česku podívat. Plánování dovolené se pak může stát skvělou zábavou!





Vodnář



Šťastný den, a ještě k tomu sobota! Dnes si nemusíte vůbec nic odříkat a ani se do ničeho nutit. Šťastný den je mimořádnou příležitostí myslet více na sebe a své potřeby. Snažte se uvědomit si, co by vám osobně udělalo velkou radost a dopřejte si to!





Ryby

Nebuďte tak nervózní, pokud s vámi vaše okolí nezvládá držet krok. I vám se může snadno stát, že si toho na svá bedra naberete více, než unesete, a pod tíhou závazků se nakonec zhroutíte. Váš nátlak na druhé způsobuje, že se s vámi lidé necítí dobře.