Horoskop na sobotu 30. listopadu: Dnešek volá po pořádné párty!

Pokud se vám dnes ozvou přátelé s pozvánkou na pořádnou pařbu, neodmítejte je. Je to skvělý způsob, jak si pročistit hlavu. Co dalšího vám sobota přinese prozradí dnešní horoskop.

Beran

Vaše cesta za úspěchem je záviděníhodná, ale zamyslete se, jestli neztrácíte kontakty se svými přáteli. Možná jste již od nich slyšeli pichlavé poznámky, že se jim moc nevěnujete. Nebyla to závist vůči vašemu úspěchu, ale pocit odložení na druhou kolej.

Býk

Společenské aktivity jsou důležité, ale určitě kvůli nim neodkládejte svoje projekty, do kterých se chcete pustit už dlouho. Zůstaňte chvíli doma a udělejte si čas na sebe a své zájmy. Prospěje vám to. Pařili jste až až. Teď je čas na vaše plány.

Blíženci

Pokud se snažíte zapůsobit na svůj vysněný protějšek, buďte sami sebou. Nedělejte ze sebe drsňáky, ani nebuďte nervózní. To vše klade akorát překážky ve šťastném počátku vztahu. Být sám sebou je v naší společnosti umění, které se však opravdu vyplatí.

Rak

Společenské touhy vaší party se dnes budou rozcházet. Někdo bude chtít být doma a někdo bude chtít pařit o sto šest. Místo stmelení kolektivu se radši rozhodněte vyjít ven jen s těmi, kteří nechtějí být doma. Své přátele tak poznáte více do hloubky.

Lev

Lidé vyhledávají vaše nadšení, abyste jim pomohli. To vás sice může vysávat, na druhou stranu toho lze využít k prosazení vašich cílů. Lidé kolem vás stejně sami nevědí, co chtějí, a hledají vedení. Lepší, když to budete vy, než populistický politik.

Panna

Může vás štvát, že lidé kolem vás postupují ve svých životech vpřed. Ujasněte si své ambice a s chutí do nich, příležitost čeká za dveřmi! Jen se nebojte vyvinout vlastní iniciativu – vše půjde úplně samo a vy se budete moci chlubit svými úspěchy.

Váhy

Pokud se vám nechce přijmout od vašich přátel nabídku na pořádnou pařbu, prostě je odmítněte. Přeci se nebudete trápit mezi lidmi, když z hloubi duše potřebujete trochu klidu i času sami pro sebe. Skuteční přátelé pochopí ne a zeptají se někdy jindy.

Štír

Dostali jste se do nerovnováhy mezi dáváním a braním od okolí. Měli byste se zaměřit na to, aby tento nepoměr byl narovnán, a vy jste se mohli radovat z návratu vašich sil, vložených do druhé osoby. Okolí musí pochopit, že nejste Matka Tereza, kterou mohou vysávat.

Střelec

Zkontrolujte si veškeré rutinní záležitosti, které jsou potřeba k přežití v dnešním světě. Zkontrolujte si účty, vyřiďte všechny svoje pochůzky a hlavně nenechávejte nic na zítřek. Vše udělejte ještě dnes. Ušetříte si tím parádní migrénu ze starostí.

Kozoroh

Vůbec o sobě nepochybujte, protože to by zabilo vaši snahu z předchozích dní. I slabší a méně schopní lidé uspěli, tak proč ne vy? Všechny triumfy máte ve svých rukách, tak je využijte! Nestyďte se, neponižujte se a věřte si! Vše dobře dopadne.

Vodnář

V poslední době máte sérii konfliktů s vaším nejlepším přítelem. Neznamená to ochladnutí vztahů. Naopak! Je to důkazem, že se o sebe zajímáte, i přestože nesdílíte stejné názory. Neshody nás rozvíjí vpřed a je v pořádku, když si občas vjedete do vlasů.

Ryby

Lidé vám mohou dát dobré podměty, jak si zkrátit cestu k cíli. Vyslechněte je. Uspoříte mnoho času, který budete moci věnovat sami sobě nebo své rodině. Rovněž si vše dobře promyslete a postupujte racionálně, dle zásad logiky a chladného rozumu.