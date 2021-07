Horoskop na sobotu 31. července: Ovládněte svůj vztek, vyplatí se to

Beran

Nový člen domácnosti může přinést mnoho problémů v komunikaci s rodinou. Obvykle se váš názor bude brát jako opoziční. Zřejmě působíte zaujatě bez schopnosti nadhledu nad daným problémem. Často se nevyhnete výlevům vzteku a vždy najdete hromosvod.

Býk

Někdo nový vám vstoupí nečekaně do života. Napřed vám přijde, že vám nebude ani příliš ku prospěchu. Ale pak zjistíte, že se můžete vzájemně obohatit. Zvláště v oblasti rodinné. Porozumění s ostatními členy domácnosti se ale začne obnovovat pomalu.

Blíženci

Mnohdy budete mít chuť vysvětlovat zajímavé společenské jevy, ale nikdo vám neporozumí. Zřejmě to bude tím, že dané informace podáváte příliš strojeně. Zkuste je převést do vtipů a uvidíte, jak druzí budou naslouchat, ale co je důležitější, smát se.

Rak

Nastal čas pro některé ostřejší výměny názorů mezi vámi a partnerem. Jestliže jste doposud nenašli odvahu ukázat svou ohnivou stránku povahy, tak se nestyďte a udělejte doma Itálii. Sousedům můžete klidně prodávat lísky jako na zájezdy a bude.

Lev

Vaše vrozená touha po vůdcovství dnes podpoří vaši schopnost nacházet kompromisy. Jde o dobu, ve které se po dlouhém čase ukáže hodně společných zájmů, potřeb, názorů, reakcí, ale i zkušeností mezi vámi a vaším partnerem. Konečně dojde k souznění.

Panna

Okurková sezóna vám nevadí, protože na zavařování se nechystáte, naopak. Více volného času teď můžete investovat do charitativní činnosti. Jste rádi aktivní v sociálních oblastech. Ať už jako dobrovolníci nebo podnikáte, budete se chovat inspirativně.

Váhy

Při dnešku budete mít doma nezvyklou pověst. Sociálně slabým pomůžete, ale vyžírky důsledně poženete tvrdou rukou od svých dveří. To od vás málokdo čeká. Máte možnost projevit se hodně živelně a nakonec vás za to budou dotyční ještě obdivovat.

Štír

Ve vašem blízkém okolí se vám podaří najít někoho, kdo vám ukáže, že jste po všech stránkách výjimeční. Už delší dobu jste potřebovali trochu pozvednout sebevědomí. A když vám navíc zdůrazní, že v sobě nosíte soubor talentů, budete v sedmém nebi.

Střelec

Máte několik nápadů, z nichž alespoň jeden byste potřebovali zúročit k velké popularitě nebo k snovým výdělkům. Ideálně pak k obojímu. Co umíte, je vybírat si vhodné spolupracovníky. Nedbáte na jejich minulost, prozkoušíte si je rychle sami.

Kozoroh

V domácím prostředí se při dnešku příliš neohřejete, ne že by tam vládla zima, to naopak, ale bude vás to táhnout ven za jinými letními zážitky. Zvláště vám ale bude doma chybět porozumění, vaši blízcí vás vyslechnou, ale vaše vyprávění zapomínají.

Vodnář

Vlivem retrográdních planet nastane v komunikaci s partnerem ještě větší propast než doposud. Do teď jste hovořili bez zájmu a povrchně klouzali z jednoho tématu na druhé, teď už ani nebudete hovořit a budete si nechávat lístky na stole, které po sobě ani nebudete moci přečíst.

Ryby

Ve svém partnerském vztahu počítejte dnes s konflikty, které se neobejdou bez výčitek. Ty budou často z části opodstatněné, ale v případě urážek a osočování hádky vyvrcholí. Můžete se dočkat i přítomnosti právníků nebo dokonce soudu.