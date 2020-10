Horoskop na sobotu 31. října: Jste fit a silní

Beran

Myslete na to, že zima se již blíží a včas si obstarejte všechno potřebné. Jinak budete mít s prvním sněhem plné ruce práce a nebudete si moci vychutnat kouzelnou atmosféru končícího října a počínajícího listopadu. Hlavně nemyslete na žádné chmury.

Býk

Díky Jupiteru v Kozorohu se vaše skrblické metody ukáží jako velmi prozíravé. Zatímco většina lidí ve vašem okolí by nejraději rozdělala svůj stan u kostela a vedle sebe položila klobouk, vy máte zatím stále železné rezervy, kam můžete sáhnout.

Blíženci

I vlivem dnešního Úplňku máte dar, že se dovedete bavit opravdu s každým a navíc tak, aby si vedle vás připadal dobře, a ne jako někdo, komu prokazujete almužnu tím, že se s ním zastavíte na kus řeči. Tento dar mluvení i chování vám kdekdo závidí, funguje jako magnet.





Rak

Jste rodině založení a neláká vás trávit čas mimo domov při nic neříkajících debatách. Dnes se ale najdou takoví lidé a taková témata, která vás zaujmou natolik, že vás začne bavit změnit své zaběhnuté zvyky. A kdo to ocení, budou vaši přátelé.

Lev

Máte dnes dobré vyhlídky na dlouhodobé projekty. Zatímco jiní by tápali, co si pod tím představit, vy nikoliv, protože víte, co to znamená. Konečně se budete moci pustit do tolik odkládané rekonstrukce, nebo dokonce přístavby vaší nemovitosti.

Panna

U dnešního Úplňku v Beranu je obtížné najít doma nějakou shodu. Lepší je, jak se říká v soudní terminologii, odročení jednání. Napětí funguje takovým způsobem, že každý máte pocit, že mu ten druhý brání vyslovit názor. Zkuste se na to podívat s nadhledem.

Váhy

Někdo z vašich přátel vám pomůže zůstat v klidu, ačkoliv vám přijde, že je všechno kolem vás rozbité, jako kdyby si rozmarné malé dítko hrálo. Vaše koníčky a přátelé pro vás budou jedním. Díky přátelům také budete mít dostatek možnosti se vymluvit.

Štír

Nemusíte se bát, pokud jde o vaše zdraví. Domácí jednání by mohla být sice vlivem Úplňku mnohem těžší, než jste si představovali, ovšem vaše kondička vás podrží i v náročných chvílích. Tam, kde je napětí ve vzduchu, bývají lidé nervózní, vy se ale budete držet.

Střelec

Krátká regenerační fáze vám při dnešku udělá velmi dobře. Budete si připadat jako měsíc, který se odpoledne dostane do fáze Úplňku. Žádná únava ani vrásky na vás nebudou vidět. Dojdete k tomu, že relaxování rozhodně není k zahození. Jste fit a silní.

Kozoroh

U sobotního úplňku si konečně uděláte dostatek času na domácí resty. Budete se věnovat všemu, co je porouchané nebo tomu, co je třeba vypracovat. Přátelé se vám sice budou smát, že vás baví provádět opravy doma sami, ale oni nejsou domácí kutilové, jako jste vy.

Vodnář

Při dnešku byste měli být opatrní! Úplněk v Býku pro vaše znamení bude podávat výbušnou směs nikoliv po kapkách, ale skoro v půllitrech. Vaše nervy budou prověřeny v několika těžkých zkouškách, nicméně vše zdárně ustojíte a vaše okolí včetně nábytku též.

Ryby

Vaše nejzásadnější chvíle přijde zhruba po poledni, kdy si jiní dopřávají líně siestu, ale vy budete příjemně nabuzeni, a ať už vložíte svou energii do dohánění pracovních restů, ať třeba do záležitostí milostných, budete sklízet zasloužené ovoce.