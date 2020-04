Horoskop na sobotu 4. dubna: Nemusíte se bát nedostatku peněz

Dnes rozhodně není důvod k obavám, že by se vaše úspory měly tendence tenčit. Hvězdy přejí financím a vy se nemusíte bát utahování opasků, pozor však na zdánlivě výhodné půjčky. Střelci by se měli vyvarovat přehnaného sebevědomí, hrozí hádky a konflikty.

Beran

Na první pohled vaše finanční situace nevypadá vůbec špatně, ale přesto byste měli být velice opatrní. I když je víkend, možná se naskytne příležitost vzít si lákavou půjčku. Buďte opravdu obezřetní, ukvapenost by vás vyšla draze. Dvakrát měřte a jednou řežte!

Býk

Mars vás v minulém měsíci hezky nastartoval a stále jedete na plný plyn. Mnozí z vás objevují netušené rezervy ve své energii, tudíž se není čemu divit, že svému okolí připadáte čilejší a pohyblivější než obvykle. Vaši blízcí to srdečně vítají!

Blíženci

Nemusíte mít žádný strach z přílišného přiškrcování své peněženky, protože po materiální stránce patří duben k těm hojnějším měsícům. Venuše s Jupiterem vás dokonce mohou v průběhu měsíce velice příjemně překvapit, a tak se máte skutečně nač těšit.

Rak

Láskyplná Afrodité a vášnivý Mars si vás oblíbili a v novém měsíci, který ve středu začal, vám připravují bohaté vyžití v lásce. Nejste příliš zvyklí být středem pozornosti a objektem touhy vašeho okolí, ale rozhodně si to užívejte. Láska vám přinese klid.

Lev

V poslední době jste opravdu k nezastavení, ale nemůžete jet pořád na sto padesát procent jako splašení býci! Zastavte se proto na chvíli a zamyslete se nad svým životem. S čím nejste spokojeni? Co byste chtěli změnit? Nebo jste ve všem naprosto šťastní?

Panna

Probudili jste se opět plni vitality a s elánem do nového dne. Možná vás čeká i příjemné překvapení, včerejší přízeň Slunce vám otevřela cestu k novým internetovým přátelstvím. Věříte, že se s některými osůbkami již brzo potkáte i osobně.

Váhy

Mars vás nabádá, podobně jako v minulých týdnech, abyste investovali sami do sebe. Do své image, do svého vzdělání nebo rozšíření svých schopností. Jste nabití energií, aktivní, neúnavní a silní, investicí do sebe navíc dosáhnete vyššího sebevědomí.

Štír

Zase máte ten nepříjemný, neodbytný pocit, že si partner staví hlavu. Touží o všem rozhodovat a možná s vámi ani není rád? Je to jen mámení hvězd! Podobné pocity jste zažili před pár týdny a moc dobře víte, že to zase přejde. Tak jen buďte trpěliví.

Střelec

V minulém měsíci jste se pěkně rozjeli, ale nic netrvá věčně. Neschyluje se přímo k tragédii, ale velké úspěchy posledních dnů vám nebezpečně posílily sebevědomí a vy teď máte pocit, že můžete všem radit. Merkur s Marsem přináší možnosti konfliktů.

Kozoroh

Duben je pro vás jeden z nejpříjemnějších letošních měsíců, takže se můžete těšit na řadu radostných událostí. Ve všech oblastech vašeho života se blýská na lepší časy a je jenom na vás, jestli si užijete více lásky, peněz nebo pracovních úspěchů.

Vodnář

Ani o tomto víkendu se nebudete nudit, milí Vodnáři. Mars s Merkurem pilně míchají pestrý koktejl událostí a aktivit, který vás nenechá v klidu. Zpočátku dubna sice pocítíte chaos, pesimismus a zmatek, ale nebojte se, po pár týdnech se vše zase srovná.

Ryby

Další krásný den čeká právě na vás, milé Rybky. Jaro už naplno otevřelo vaši schopnost intuitivně vnímat krásu nejen v přírodě, ale v celém vašem okolí. Dokážete si užít každou životní radost a lásku, a protože vám hvězdy přejí, kochejte se!