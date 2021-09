Horoskop na sobotu 4. září: Hrozí rozchod! Dnes byste měli být opatrní

Beran

Pomocí laskavé komunikace můžete trefit hřebíček na hlavičku. Lásku můžete potkat při provozování svých koníčků nebo také při nějaké své tvůrčí aktivitě. Vaše nápaditost má šanci zaujmout pozornou a vzhledově hezkou osobu! I doma docela válíte.

Býk

Máte velký talent svého miláčka pořádně vytáčet. Buďte raději opatrnější – Uran, Jupiter i Neptun jsou v retrográdní fázi a mají za lubem uhodit do vašeho vztahu dočasným rozchodem! Vaše vítězství nad nepříznivými planetárními vlivy tkví v neochvějném klidu a trpělivosti.

Blíženci

Po klevetách se k vám dostanou nepříjemné informace o vysněném partnerovi. Zřejmě mají pravdivý základ. Neuděláte jim tu radost, abyste před nimi odkryli své city. O danou osobu neztratíte přes nelichotivé zprávy zájem, jenom změníte taktiku boje.

Rak

Dnes nebudete šizeni na intimních prožitcích. Bohyně lásky, Venuše, nechce zůstat v žádném případě pozadu ani ke konci dne, naopak má překvapení. Těšit se můžete na vyznání, které nebude mít daleko od žádosti o ruku, což vás tedy rozhodně dojme.

Lev

Trochu pozlobit vás může opačné pohlaví. Zastínění vašeho vládce také signalizuje možnost nepříjemných finančních změn. Jsou však nevyhnutelné. V tento den vydává vesmír embargo na zahraniční cesty nebo ukvapené změny studijních plánů. Opatrně!

Panna

Váš protějšek vám může vyčítat to, co říkáte. Hlavně to, že kritizujete ještě více než předtím. Z jeho strany dochází k projevům lítosti a zklamání. Kousněte se raději do jazyka, a to prioritně při odpolední siestě, Mars v Panně si na vás brousí zuby.

Váhy

Dobrodějný Jupiter ve znamení Ryb odstartovává dlouhodobý cyklus prosperity a optimismu a vy jste nyní jeho vyvolení! Ve svém třpytivém hábitu se nad vaším územím vznáší i laskavá Venuše a od ranních hodin též hřejivé Slunce. Víc záře si snad ani nemůžete přát!

Štír

Toužíte po milostném setkání, romantické večeři či společné účasti na kulturních akcích. Rovněž vy, kteří žijete v manželském vztahu, prahnete po silnějších společných prožitcích, přičemž je výborným obdobím podvečer, kdy máte čas jeden na druhého.

Střelec

Nikdy nemůžete vědět, co ve vás je. Nebojte se být spontánní a zkusit nové věci. Uvidíte, že budete překvapeni tím, co v sobě objevíte! Využijte svého nově nalezeného talentu a změňte svůj život. Žijeme přece jen jednou, nikdy není pozdě na změnu.

Kozoroh

Pokuste se dívat na věci z té rozumné stránky. Kolem oběda to může hodně gradovat doma i v práci, pozor také na flirtování! Není to sice vaším zvykem, ale v této době se cítíte více svazováni, takže to můžete kompenzovat milostným špičkováním.

Vodnář

Ze sympatického kolegy se postupem času stane ještě sympatičtější přítel. Važte si toho, spojenec na pracovišti se bude v budoucnu hodit. Nejenom, že spolu budete snáze čelit šéfovým náladám, ale v těžkých chvílích se podpoříte a navzájem podržíte.

Ryby

Vy, kteří nejste zadaní, počítejte s pořádným vírem sympatií a ochutnávkami vášně. Pokud se v této době chystáte na delší cestu, je to ten nejlepší tah po šachovnici lásky! Při této cestě nebo v jejím cíli se totiž jeví vysoká tendence k seznámení.