Horoskop na sobotu 5. prosince: Měli byste mít Mikuláše pod dohledem!

U vás doma zavládne mikulášská nálada. Můžete se radovat ze spontánního veselí, které kolem vás vznikne, ani nebudete vědět jak. Jenom to moc nepřežeňte a při výběru Mikuláše buďte opatrní.

Beran

Mikuláš dnes připadl na první víkendový den a vy budete mít spoustu plánů, jak ho udělat vašim nejbližším co nejhezčí. Štěstí vám bude přát, takže se nemusíte obávat žádných nečekaných komplikací, které by vám překazily organizaci vaší nadílky.

Býk

Máte rádi představu tradičního Mikuláše, který nosil dětem ořechy, ovoce a nějaké ty bonbony. Neuznáváte dávání drahých dárků k Mikuláši, stejně jako koše různých sladkostí. Raději si nadílku obstaráte pro své blízké sami a uděláte ji podle svého.

Blíženci

O víkendu byste rádi zažili nějakou zábavu, to ale může být trochu problém. Bude se vám zdát, že protějšek je dost pohodlný a k vašim návrhům se nestaví nijak nadšeně. Společné chvíle budou natolik pohodové, nakolik si dokážete vyjít vstříc.

Rak

S nejmenšími dětmi dnes budete mít trochu potíže, protože budou mít už od samého rána trému. Zkuste je povzbudit a nazkoušejte s nimi ještě párkrát jejich básničku či písničku, ať se před Mikulášem cítí jistěji. Však je to svátek hlavně pro ně.

NOVINKA – ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Lev

Vy dnes budete trochu baziliškové a budete své nejmladší strašit tím, co všechno si o nich Mikuláš v knize hříchů přečte. Jenom to nepřežeňte, abyste si pak ve své knize hříchů nepřečetli něco nepěkného sami o sobě. To byste mohli dostat i nadílku.

Panna

Bude se vám líbit kouzlo tradičního Mikuláše, a pokud v blízkosti neobjevíte partu, která by ho realizovala tímto způsobem, budete ochotni navléct na sebe s nejbližšími tradiční kostýmy a pro děti zajistit představení, jak se má a patří, svépomocí.

Váhy

Nebudete se rozpakovat s nákupy a pro své nejbližší obstaráte ty nejlepší dobroty. Víte dobře, co komu chutná a co komu udělá radost, takže se klidně plácnete přes kapsu. Však je tady Mikuláš jenom jednou za rok, tak proč byste měli nějak škudlit.

Štír

Nejenomže se připravíte na tradiční Mikulášskou nadílku, ale porozhlédnete se i po nějakém vhodném filmu s tematikou Mikuláše, který by vám s dětmi zpříjemnil večer. A není vyloučeno, že na noc si pro partnera připravíte také nějaké to překvapení.

MAGICKÉ ÚPLŇKY ROKU 2021

Jakou nebeskou podívanou nám připravil Měsíc v roce 2021? Co můžeme očekávat? Připravte se, bude to SILNÉ a MAGICKÉ!

Střelec

Milujete kouzlo spontánního veselí, takže vaši blízcí nebudou ještě ráno vědět, co všechno plánujete na dnešní Mikulášský den. Čím si však budou moci být jisti, že se rozhodně ve vaší společnosti nudit nebudou a připravíte pro ně něco netradičního.

Kozoroh

Budete své děti motivovat k tomu, aby si připravily pro Mikuláše nejenom pečlivě co nejlepší vystoupení, ale aby to pojaly i v slavnostním stylu. Takže jim pomůžete doladit slavnostní oblečení, slavnostní výzdobu a zopakujete jim pravidla chování.

Vodnář

Budete pozorovat Mikulášské rejdění pěkně bezpečně ze svého příbytku a děti do reje ulic určitě nepustíte. To však neznamená, že byste je chtěli o Mikulášské řádění ošidit, připravíte jim nějakou oslavu doma, kde je budete mít pěkně pod dohledem.

Ryby

Dostanete spoustu zajímavých nabídek, jak strávit dnešní Mikulášskou sobotu, ale nakonec se rozhodnete pro tradici, která je vám stejně nejsympatičtější. A dobře uděláte, protože se můžete těšit na příjemnou rodinnou zábavu, na kterou budete dlouho vzpomínat.