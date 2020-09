Horoskop na sobotu 5. září: Den pro domácí práce

Po náročném pracovním týdnu se vám nebude chtít trávit čas mimo domov. Zároveň se ale budete chtít věnovat nějaké menší aktivitě, a ne se jen celý den válet na gauči. Proto je vhodné se v sobotu zaměřit na domácí práce, které vám pomohou zvelebit vaše bydlení a nebude vás to stát příliš sil.

Beran

Máte dobré možnosti udobřit se s lidmi, kterým jste v nedávné době vynadali. Omluvte se a váš vztah opět poplyne v klidném tónu. V opačném případě se budete užírat tím, co by mohlo být bývalo kdyby, a to vám rozhodně na náladě ani na zdraví nepřidá.





Býk

Jste v situaci, kdy jste v práci vyzdvihováni do oblak. Vaše přirozená skromnost vás ale drží při zemi. V oblasti lásky se situace mění a vy si umíte říci o to, po čem toužíte a dobře víte, že si zasloužíte rozmazlování a zájem vašeho protějška.





Blíženci

Poněkud náročný den v rodině. Žádá se po vás veliký zájem o domácí práce, vy ale raději navštěvujete vzdělávací kurzy a zajímavé lidi, kteří vás svým duševním rozletem mohou obohatit. Nicméně budete muset obohatit naopak vy sami i domácí zázemí.

Rak

Daří se vám, pokud jste se rozhodli investovat finance do rodiny. Slunce ve znamení Panny vám dává skvělé možnosti zvelebit rodinné sídlo. Budete mít báječné nápady, na které by si jiní museli najímat spoustu dodatečných pracovníků a vám to pálí samo.

Lev

Stále vám v lásce příliš hvězdy nepřejí, působíte nezúčastněně, přestože například milujete hluboce a upřímně. Bude zapotřebí pokusit se o větší otevřenost, a pokud vám nejdou slovní vyznání, zkuste říci, co chcete a potřebujete třeba řečí těla.

Panna

Vhodné dny pro lásku. Pozor s pokračujícím dnem se ale vaše milostné vyhlídky pomalu horší. Pracovně jste schopní realizovat věci týmově a spolupracovníkům ve správné míře pomáhat. To vám vynese ocenění šéfa, i když jenom na bázi slovního hodnocení.

Váhy

Merkur se dnes posouvá do vašeho znamení a v oblasti lásky jste zatíženi partnerem, který za vámi běhá jako pejsek. Vám chybí svoboda a pocit, že si s ním můžete rovnocenně popovídat. Zkuste začít povídání právě o tom vašem momentálním pocitu nesvobody. Pochopí to!

Štír

Pozor na přemíru emocí, kterou směrujete do partnera. Bude lepší, když se v těchto dnech nebudete svěřovat s hlubokými city, byli byste méně pochopeni než v následujících dnech. A místo, abyste si užívali jeden druhého, byly by na programu samé hádky.

Střelec

Při dnešku vám trvá milostná nepřízeň, nicméně v dalších dnech již budete ve víru vášní, proto využijte dnešní propad a vyrazte si sólo do města, kde můžete na blížící se velké milostné období nakoupit třeba sexy spodní prádlo nebo jiné překvapení.

Kozoroh

Jste ve skvělé pracovní formě. Pokuste se ale nenutit ostatní členy rodiny do stejně hektického tempa. V lepším případě byste je potom museli doslova hecovat a v horším uplácet sladkostmi nebo jim hrozit různými postihy, což není cesta k pohodě.

Vodnář

V lásce jste trochu rezervovaní. Protějška to asi trochu mrzí. Doma vám Mars v Beranu přidělává potíže, nedokážete svým blízkým vysvětlit, kde dělají chyby, jakoby váš názor byl přehlížen, což vás, ač jste pohodáři, dovede rozpálit skutečně do běla.

Ryby

Vhodný čas pro péči o potomky. Budete jim podstrojovat a trochu nekriticky vychvalovat jejich úspěchy. Oni budou spokojeni a vy zase pyšní na to, jaké máte chytré a šikovné děti. Spokojenost tak bude obecná, jenom raději neotvírejte žákovskou knížku.