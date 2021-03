Horoskop na sobotu 6. března: Dnes vás v lásce čeká závažné rozhodnutí

Dnes narazíte na starého známého a až vyčerpáte společné téma týkající se minulosti, možná zjistíte, že si nemáte co říct. Nebuďte z toho nešťastní a překonejte zklamání! A co se týče lásky si vše dobře promyslete a nejednejte zbrkle.

Beran

Konečně je tu sobota a s ní přichází po náročném pracovním týdnu i toužebně očekávaný odpočinek a relaxace. Vy tento den strávíte ve skvělé rodinné atmosféře. Vyrazte třeba na výlet do přírody, pořádně si to užijte a zapomeňte na povinnosti.

Býk

Umíte být velmi kreativní a najít skulinku i tam, kde je to zdánlivě nemožné. Dokážete to i dnes, kdy překvapíte svým nápadem okolí. Triumf bude o to více ohromující, že na vyřešení onoho problému dlouho nikdo nepřišel. Až na vás. Užijte si obdiv.

Blíženci

Dnešek věnujte poznávání! Probuďte v sobě opět ono zvídavé dítě, kterým jste byli v dětství. Pamatujete si, co všechno vás tehdy fascinovalo? Vzpomeňte si na tento pohled na svět i dnes. Poznáte díky němu mnoho nových míst. Tak ať žije dobrodružství!

Rak

První březnovou sobotu věnujete utrácení a nákupům. Žádný div, jaro je za dveřmi a vy se na něj musíte jaksepatří vybavit. Dámy tedy objeví internetové jarní kolekce oblečení, pánové zase věnují čas zimním výprodejům v sportovních online obchodech.

Lev

Budete své soukromí pečlivě střežit. Párkrát už se vám totiž přílišná důvěra nevyplatila a tentokrát nechcete nechat nic náhodě. Proto budete raději nový vztah tutlat před ostatními. Ne všichni jsou ale nespolehliví a svojí nedůvěrou je můžete ranit.

Panna

Toužíte po trošce adrenalinu a zároveň se o sebe bojíte? V tom případě věnujte sobotu sportu, přesněji řečeno horské turistice. Nejenže si užijete zábavu a odreagujete se, ale také zažijete nával čerstvého vzduchu, kterého se vám v pracovním týdnu příliš nedostává.

Váhy

Nuda vás rozhodně nečeká! Nemáte sice přesně stanovený program, ani představu o tom, jak by sobota měla vypadat, ale partner se chopí iniciativy a nenechá vás zahálet. Takové akční odpoledne jste už dlouho nezažili. Odměnou bude večerní relaxace.

Štír

Život přináší různá překvapení. Některá z nich sice nepatří mezi příjemná, vy ale dnes zažijete jedno z těch milých a neočekávaná návštěva vás nadchne. Ukažte, že i v neplánované situace umíte být skvělým hostitelem. Návštěva vám laskavost oplatí.

Střelec

Dnes narazíte na starého známého a až vyčerpáte společné téma týkající se minulosti, možná zjistíte, že si nemáte co říct. Nebuďte z toho nešťastní, každého z vás už život posunul někam jinam. Je to přirozené, není to vaše chyba. Překonejte zklamání!

Kozoroh

Budete pozváni na nečekanou schůzku. I když budete očekávat ryze přátelskou, respektive pracovní rovinu setkání, brzy zjistíte, že jste se přepočítali. Schůzka totiž brzy nabere milostný charakter. Pokud v něm nehodláte pokračovat, rychle vycouvejte!

Vodnář

Vaše pochybnosti ohledně návštěvy příbuzných h se velmi rychle rozplynou. Dočkáte se totiž velice vřelého přijetí a zjistíte, že veškeré vaše strachy byly ve skutečnosti naprosto zbytečné. Poučte se z toho pro příště, až budete opět váhat o návštěvě.

Ryby

Dnes budete postaveni před závažné rozhodnutí v lásce. Přivodí vám to nemalý stres, neboť nesnášíte nejistotu, kterou vám rozhodování přináší. Využijte svoji výbornou intuici a dejte na svůj instinkt. V tomto případě vám logika a racionalita nepomůže.