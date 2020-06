Horoskop na sobotu 6. června: Obnovíte stará přátelství a vztahy

Beran

Milostné radovánky si dnes nedokážete odepřít. Jen si dejte pozor na žárlivé milence či milenky. Mohli by vám připravit nepříjemné chvilky. V extrémních případech by mohlo dojít až k vydírání. Naštěstí si však se vším nakonec dokážete dobře poradit.

Býk

Domácí povinnosti se vám stále daří zdárně odsouvat. Také tuto sobotu si rozhodnete raději užívat a nebudete se příliš zabývat tím, co by mělo být uděláno. Jaro láká k relaxaci a odpočinku. Obojího si užijete především se svojí rodinou a přáteli.

Blíženci

Vášnivý večer si odpustíte. Místo toho si s partnerem popovídáte. Budete k sobě naprosto upřímní a proberete témata, které jsou pro společné soužití důležitá. Díky tomu si uvědomíte, jak moc je pro vás protějšek důležitý. Vaše souznění je dokonalé!

Rak

Nový vztah chcete budovat na pevných základech. Když se totiž do něčeho pustíte, děláte to se vším všudy. Neumíte prožívat lásku polovičatě, a to se týká také vašich partnerských vztahů. Díky tomu si můžete být jisti, že vám to s protějškem vydrží!





Lev

Budete sice plni sil a energie, přesto byste se dnes neměli příliš přepínat. Nezapomeňte na to, že je nutné také relaxovat a hlavně odpočívat. V opačném případě by se totiž mohlo lehce stát, že vás příští pracovní týden přepadne únava a vyčerpání.

Panna

Toužíte se naučit cizí jazyk? Hvězdy dnes přejí každému, kdo se o to pokusí! Pokud tedy již nějakou dobu vážně uvažujete o tom, že konečně začnete se sebevzděláváním, dnes k tomu máte vynikající příležitost. Proto neváhejte a hurá do samostudia!

Váhy

Doma vás dnes čeká nepříjemné dusno. Proto se raději vyhněte konfliktům a zbytečným hádkám. Nejlepší bude, pokud strávíte víkend ve společnosti přátel. Nejenom, že vás podpoří a dodají vám elán, ale také vám pomohou najít řešení rodinných sporů.

Štír

Z nové lásky se vám budou podlamovat kolena. Uvědomíte si, jak moc partnera milujete. Osudovost vašeho vztahu se promítá do všech jeho sfér. Nejenže si s protějškem rozumíte úplně po všech otázkách, ale vaše souznění je mnohem hlubšího charakteru.

Střelec

Partner žije v nejistotě. Dáváte mu totiž nejasné signály a on pomalu začíná pochybovat o vaší věrnosti. Proto byste se měli zamyslet nad svým přístupem ke vztahu. Uvědomte si, že váš protějšek může rychle ztratit motivaci v partnerství pokračovat.

Kozoroh



Dnes vás bude nejvíce vyčerpávat běžná denní rutina. I když se to nezdá, prosté udržování chodu domácnosti dá člověku zabrat. Naštěstí jsou tu vaši nejbližší, kteří vám se vším rádi pomohou. Nenechte se tedy otrávit stereotypem. Uvidíte, že bude lépe!

Vodnář



Podaří se vám vzkřísit dávná kamarádství. I když se zdálo, že ona přátelství jsou záležitostí minulosti, dnes poznáte, že rčení "stará láska nerezaví" platí nejenom pro milostné vztahy. S kamarády si budete rozumět i po letech. A to vám udělá radost!

Ryby

Podaří se vám dosáhnout absolutní milostné souhry. A to i díky tomu, že se s partnerem nebojíte mluvit a umíte být ke svému protějšku naprosto otevření. Upřímnost je oboustranná a jenom díky tomu budete v této sféře slavit opravdu nebývalé úspěchy.