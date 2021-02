Horoskop na sobotu 6. února: Uvažujete o návratu k dávné lásce!

Beran

Jestliže dnes všichni hromadně někam vyrazí jako stádo, vy rozhodně nenecháte nikoho na pochybách, že tedy rozhodně nejste žádná ovce. Naopak si raději prorazíte cestu klidně tam, kam se běžně nedostanete. Vaše dnešní heslo zní - nemáte beranidlo?

Býk

Vaše finanční úspory se krátí vlivem Marsu v Býku a očekávaná odměna není na cestě. Zvykli jste si na veselé rozhazování peněz, ale musíte s tím bohužel přestat. Současná situace vás donutí ke spořivosti. Naštěstí pro vás utahování opasků nebude mít dlouhého trvání.

Blíženci

V sobotu vás čeká zkouška věrnosti a morálních hodnot, protože se v okolí objeví atraktivní protějšek přesně podle vašeho gusta. Nenacházíte na něm jedinou chybu a navíc vaše svůdné pohledy nezůstávají bez odezvy. Přemýšlíte, zda vám malý úlet stojí za to.

Rak

Poznámky o vašem věku a fyzickém stavu vás dokáží vydráždit k nepříčetnosti. Chcete okolí ukázat, co ve vás vězí, a tak namísto klidného víkendu trávíte den sportovními aktivitami. Blízkým, a hlavně sobě, tak dokážete, že máte stále dobrou kondici.

Lev

Samota ve vás probouzí otázky týkající se minulosti. Zabýváte se tím, co by se stalo, kdyby! Mnohé myšlenky zabrousí do příjemných chvil strávených po boku ex-partnera a vy kvůli tomu uvažujete o návratu k dávné lásce. Nechte si to projít hlavou!

Panna

Naštvou vás, měrou nikoliv malou, jisté řeči vašich blízkých, protože, ať se u vás doma pokazí cokoliv, vždy se najde někdo, kdo už na to dávno upozorňoval. A samozřejmě jenom vy jste byli ti, kteří na to flegmaticky kašlali a nyní teprve prohlédli.

Váhy

Těšili jste se na víkend, kdy si budete moci v jisté záležitosti vydechnout, ale zdá se, že ještě budete muset mít trpělivost. Stagnace má totiž snahu se rozrůstat a existuje-li možnost, jak pozdržet důležité rozhodnutí, schopný úředník si ji najde.

Štír

První únorový víkend vám přináší nové zážitky. Nebudete-li se bránit originálním způsobům trávení volného času, užijete si spoustu legrace a navíc poznáte zajímavé lidi. Nehrozí vám žádné zranění, tak směle do plnění předsevzetí. Rozhodně na to nezapomenete.

Střelec

Marsovské problémy v rodině na vás silně doléhají. Rádi byste příbuzným pomohli najít nejlepší řešení a zajistili tak klid na všech frontách. S neshodami si děláte zbytečně těžkou hlavu, vše se nejlépe vyřeší samo. Chce to jen dostatek času a trpělivosti.

Kozoroh

Bude vás trochu zlobit, jak technika, tak její obsluha. Co se týká techniky, mějte strpení a vada zmizí sama od sebe. Co se týká obsluhy, zkuste to s úsměvem! Už tak vás někteří lidé pozorují, způsobem jako by vám každou chvíli měli narůst rohy.

Vodnář

Víkend máte naplánovaný dlouho dopředu a těšíte se na něj jako malí. Čeká vás setkání s přáteli, které jste delší dobu neviděli. Máte si co říct a překvapí vás, kolik věcí jste o svých známých nevěděli. Posezení s nimi se protáhne dlouho do noci.

Ryby

Těšíte se na příjemný víkend strávený relaxací s blízkou osobou, ale naskytne se vám možnost přivýdělku. Mohli byste s klidným srdcem odpočívat, ale nabídku bez váhání využijete. Rádi doplníte zásoby na bankovním kontě a zabezpečíte se do budoucna.