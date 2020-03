Horoskop na sobotu 7. března: Zatoužíte po dětské bezstarostnosti

Beran

Dnešní den bude sice náročný, ale také plodný! Při posezení s rodinou se vám totiž podaří vyřešit veškeré předchozí neshody a rozepře. Bude to však chvilku trvat a připravte se na to, že drobným výměnám názorů se nevyhnete. Nakonec se ale vše vyřeší.

Býk

Na celý svět dnes budete koukat skrze růžové brýle, což vám přinese spoustu radosti a potěšení. Důvodem není nic jiného než láska, i když si to zatím odmítáte přiznat. Buďte k sobě však upřímní! Uvidíte, že v tu chvíli bude všechno mnohem jasnější!

Blíženci

Rozpomenete se na staré časy a s láskou zavzpomínáte na doby, kdy jste byli zdánlivě spokojení a bezstarostní. Nezapomeňte však, že je to jen klam. Ve skutečnosti jste v tu dobu nebyli šťastnější, než jste dnes. Užívejte si, co vám nabízí přítomnost.

Rak

S technikou dnes nebudete velcí přátelé. Naštěstí se vám alespoň podaří vyměnit nefunkční zařízení za nové. Připravte se však na zdlouhavé vyřizování. Budete muset mít pěkně ostré lokty, abyste dosáhli svého! Vezměte si z toho ponaučení pro příště.

Lev

K rodině budete nečekaně velkorysí. Své blízké tím mile překvapíte a uvidíte, že vám budou za vaši ochotu a pozornost velice vděční. Zjistíte, že s úsměvem a laskavostí jde všechno lépe! Proč se koneckonců nesnažíte častěji? Podstatně to pomůže všem.

Panna

Jistá osoba s vámi začne okázale flirtovat. Bohužel však nepůjde o váš typ, a proto budete vůči veškerým jejím pokusům imunní. Dokud však nevyjádříte jasný nezájem, věřte, že se dotyčného jen tak nezbavíte. Buďte proto naprosto otevření a upřímní.

Váhy

Pozor, ať nezapomenete na sliby, které jste jako rodiče dali svým dětem. I když si možná myslíte, že vaše děti na ně dávno zapomněly, opak je pravdou! Moc dobře si pamatují, k čemu jste se zavázali. Jejich důvěru pak můžete ztratit velice lehce.

Štír

Do mysli se vám nenápadně vkradou myšlenky na rodinné dědictví. Neměli byste se však zabývat věcmi, které nemůžete změnit. Snažte se proto myslet na budoucnost, nikoliv na minulost. Některým hodnotám přikládáte o mnoho větší význam, než byste měli.

Střelec

Buďte velice opatrní na to, co dnes řeknete svému partnerovi. Zejména krátkodobějším vztahům totiž hrozí krize a rozchody. Pokud jste tedy nevstali pravou nohou, raději se svému protějšku vyhýbejte. Zbytečná hádka by mohla být pro vztah osudová.

Kozoroh

Ocitnete se v nepříjemné finanční tísni. Avšak jak se říká, vše zlé je pro něco dobré! Díky problémům si alespoň ujasníte své priority. Bude vám ihned jasné, čeho jste ochotni se vzdát a co si v žádném případě neupřete. Podle toho se můžete zařídit!

Vodnář

Ve vaší lásce dojde k důležitému zlomu! Výsledkem bude, že se váš vztah posune o několik úrovní výše. Je jen na vás, jak se k situaci postavíte. Některým jedincům by taková změna nemusela být příjemná. Proto si ujasněte, co od vztahu vlastně čekáte.

Ryby

Toužíte po klidu? Nejlepší příležitostí k odreagování je procházka v přírodě. Nenechte se odradit případným špatným počasím. Uvidíte, že chůze v tichu krajiny vám udělá dobře, ať už budou teploty jakékoliv. Pročistíte si hlavu a utřídíte myšlenky!