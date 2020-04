Horoskop na středu 1. dubna: Vaši pracovitost vám bude okolí závidět

Beran

Celý duben budete mít chuť slavit a společensky se bavit, musíte ale chránit své nejbližší, které nechcete ohrozit. Pozvěte na návštěvu nebo posezení jenom nejbližší rodinu. Překvapí vás, jak skvěle se vám teď komunikuje a kolik příjemných chvil můžete druhým dát.

Býk

Nejste rození kariéristé, ale vaše pracovitost, logické myšlení a smysl pro detail jsou nepřehlédnutelné. Se zájmem okolí o vaši práci se dostává téma kariéry i do popředí vašich zájmů. Povýšení nebo nové nabídky vám dodávají velké sebevědomí.

Blíženci

Duben bude opět měsícem jako stvořeným pro Blížence! Nedělá vám žádný problém navazovat nové kontakty, častěji cestovat nebo se více věnovat volnočasovým aktivitám. A tak se máte na co těšit. Tématem tohoto týdne však bude hlavně kreativita a tvorba.

Rak

I když vám připadal uplynulý měsíc báječný, přichází měsíc ještě lepší! Duben si pro vás připravil ty nejlepší konstelace, stáváte se mazlíčky většiny planetárních dobrodějů. Silný Mars, moudrý Merkur a ještě všeobjímající Slunce. Máte se nač těšit!

Lev

Máte velmi plodné dny a to hlavně pracovně. Nejvíce práce uděláte, budete-li se účastnit nejrůznějších jednání, vyřizovat e-maily, nebo zaměříte-li své podnikání do zahraničí. Právě v zahraničí by podnikatelé měli najít odbyt pro své výrobky.

Panna

Apríl je holt Apríl. Celý měsíc proslul nestálým počasím, a to jako by otisklo svou nestálost i do vašeho života. Události se budou střídat jedna za druhou, až se vám z toho pestrého kaleidoskopu zatočí hlava. Nejpříjemnější sférou měsíce je láska!

Váhy

Ostatní znamení by vám mohla závidět, že vám hvězdy v novém měsíci povolují utratit více, než je váš běžný rozpočet. Mimo výdaje na svou image, které nikdy nepřeháníte, je dobré investovat zvláště do studia nebo vzdělávacích kurzů.

Štír

Duben je pro vás velmi zajímavým a silným měsícem a to není žádný Apríl! Většina planet stojí na vaší straně, což je krásná příležitost začít něco nového! Blahodárné Slunce vás nabíjí mimořádnou vitalitou a vy od rána jen záříte. Užijte si den naplno!

Střelec

Dnes máte šťastný den! Cítíte teď ještě markantněji, že vaším nadšením je tvůrčí činnost a tzv. práce na volné noze. Pokud je vaše práce stereotypní, neodkládejte už volno. Nemusíte jet na dovolenou, jen se věnujte tvůrčím činnostem a odpočívejte.

Kozoroh

Hvězdy vás nabádají, abyste raději obcházeli obloukem poskytovatele úvěrů či hypoték. Narážíte na ně už několik týdnů, ale neměli by vás zviklat, nemuselo by se vám to vůbec vyplatit. Pokud máte volné prostředky, investujte do půdy nebo realit.

Vodnář

První dubnový den u vás otevřel chuť ke spolupráci a přinesl touhu po zlepšení kondice a zdravého životního stylu. To je výborná zpráva, milí Vodnáři. Najděte si knížky o zdravé stravě, kupte si turistické hůlky, nebo vytáhněte kolo a hurá do změn!

Ryby

Jste teď jako akumulátor příjemných vjemů, které si schováváte pro horší chvíle. To je výborný postup! Hodně těchto krásných chvil zachytíte například při dubnových procházkách a sledování probouzející se přírody. Krátké výlety jsou vaší doménou!