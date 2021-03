Horoskop na středu 10. března: Dobré manželství přežije všechno!

Sobotního Novoluní nás posouvá do období změn. Svobodní se budou brát, kdežto manželé se mohou rozhodnout o rozdělení. Nebojte se však, dobrá manželství přetrvají! Intenzivní pudová energie Pluta je totiž aktivována blahodárnou Venuší v Rybách, která přináší lásku.

Beran

Při dnešku vstupujete do pásma vášně, připravte se tedy na pořádné vzrušení a naplno roztočené milostné obrátky! Váš marsovský vládce dává od rána o sobě patřičně vědět, ale pozor, někdy je to prevít a rád přehání. Hlídejte si pracovní povinnosti.

Býk

V tomto dni jste velmi jemně sladěni s esencemi lásky, vnímáte všemi smysly závany náklonnosti a toužíte si více užívat romantiky. Máte-li se v lásce rozhodnout, spoléháte na své příjemné pocity – nadarmo nebýváte nazýváni smyslníky zvěrokruhu!

Blíženci

Snažte se být méně sebestřední a více se věnujte svému okolí. Možná svou ochotou pomáhat druhým vzbudíte city u osoby, v jejíž náklonnost jste již dávno nedoufali. Nejenže budete mít dobrý pocit sami ze sebe, i vaše okolí to dozajista velice ocení.

Rak

Připravte se na další, covidem omezený den, ve kterém ale i přesto zazáříte jako maják v moři citů. Barometr lásky ukazuje stále hezké počasí, čemuž vděčíte svůdné Venuši v Rybách a jejímu přejícímu trigonu. Zejména večer mohou vaše oči svítit štěstím jako svatojánské mušky.

Lev

Na území lásky může být nyní napraveno všechno, co je vám solí v očích. Váš drahoušek sníží tlak, kterým na vás dosud působil a jako kompenzace se ukazuje jeho zvýšená štědrost. Toužíte, aby mu tato proměna už zůstala – kdopak by si to nepřál?

Panna

Partnerský vztah je dnes veledůležitou parketou a vlivem sobotního Novoluní se dostáváte do éry změnové turbulence. Svobodní se mnohou domluvit na uzavření manželství a manželské páry se mohou naopak rozhodnout o rozdělení. Dobré manželství však přežije vždy, uvidíte!

Váhy

Vás sex-appeal je neobyčejně vysoký, přitahujete jako magnet a váš romantický život dostává novou, hezky zvláštní injekci. Kouzelné milostné chvilky, vysněné lásky a hlava v oblacích – toť magické rituály mocné Venuše ve znamení Ryb. Pozor však na hrozbu nevěr.

Štír

V poslední době se cítíte nedoceněni ze strany vašeho okolí. Zamyslete se však nad tím, co jste vy udělali pro druhé. Každá karta má dvě strany a vy si to musíte uvědomit. Zkuste věnovat svým milovaným více pozornosti a určitě se vám to brzy vrátí!

Střelec

Vaše citová sféra zaznamenává vlivem nepříznivě postavené Venuše více zmatku. Tato záškodnice vás společně s Neptunem nechává vychutnávat mlhavé klima v lásce. Především dopoledne vás směrují k většímu sentimentu, žárlivosti a koketování obecně.

Kozoroh

Jste mnohem citlivější k záležitostem lásky a ke svému protějšku pociťujete hlubší pouto než dříve. Intenzivní pudová energie Pluta ve vašem znamení je aktivována blahodárnou Venuší v Rybách, což pociťujete hlavně odpoledne. Tato kouzelnice přináší lásku.

Vodnář

Emoce vás při dnešku ovládají víc, než si vůbec dokážete uvědomit – Venuše se vskutku činí! Merkur s ní ladí ve stejném akordu a obdarovává vás bezbřehou fantazií. Máte svůj vlastní svět a nechcete se nechat k ničemu nutit, protože potřebujete zázemí.

Ryby

Láska vám nadmíru přeje a zejména vy, kteří nejste vázáni manželským slibem, máte před sebou kouzelné období. Se svým miláčkem propojeni, vzájemně zaznamenáváte až telepatické sklony a žádný lockdown vás nerozhodí. Zahrnujete se romantickými touhami, jste sniví i roztomilí.