Horoskop na středu 11. listopadu: Dejte si pozor na informační šumy

Beran

Vlivem Marsu v Beranu se připravte na konflikt na pracovišti, po kterém zůstane napjatá atmosféra. Sami se do problému ale nevkládejte, k ničemu by to nevedlo. Jen byste si zkazili náladu. Místo hádek raději v místnosti vyvětrejte, nebo rovnou jděte ven na čerstvý vzduch.

Býk

Byli byste rádi, kdyby se vám v tomto náročném období dařilo aspoň v lásce. Byla by to pro vás rozhodně vzpruha. Ale ani v této oblasti to není zrovna žádná hitparáda. Místo porozumění a souznění nastupují hádky a dnes dokonce i nezájem od partnera.

Blíženci

Dnešek bude zkoušet, kolik máte trpělivosti. Co se může zkomplikovat, to se zkomplikuje a co se může zdržet, to se rozhodně zdrží. Nejste dnes právě v dobré kondici, co se týká duševní pohody, a proto vám pravděpodobně uteče i nějaké silnější slovo.

Rak

Budete dnes zřejmě řešit dilema, jestli se máte postavit proti pomluvám, týkajícím se některého vašeho kolegy. Víte dobře, že to, co se doneslo k vašim uším, není pravda. Anebo zda mu o tom jenom řeknete, aby si vše vyřešil sám. Není to jednoduché.

RUNY – VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

Starobylé runy vám řeknou, co vás čeká za měsíc, půlrok či za rok! Nechte se vést jejich mocnou sílou!

Lev

Máte nyní planety na své straně, a to je skvělý základ a skutečnost k nezaplacení. Nesmíte ale polevovat ve snažení a čekat se založenýma rukama, že to hvězdy vše za vás zařídí a vyřeší. I dnes se aktivně chopte iniciativy a udělejte něco také sami.

Panna

Lidé, permanentně špatně naladění a plní chmurných výhledů do budoucna na vás dnes nejenom mohou přenést své pesimistické rozpoložení, ale také se stát zdrojem nepříjemných momentů. Pokud se jim nepůjde vyhnout, omezte jednání s nimi na minimum.

Váhy

Jestliže si pojedete po své lajně jako buldozer, může se stát, že ztratíte spoustu přátel i dobré renomé. Nemůžete ani v tomto skvělém období prosazovat své myšlenky a cíle na úkor ostatních. Dnešek vás o tom přesvědčí, snad si vezmete ponaučení.

Štír

Zatímco většina lidí okolo vás naříká na podzimní únavu, vás ani dnes díky planetárním energiím neopouští elán. Jste vážně k neutahání. Zásoby energie ale nejsou nevyčerpatelné. Nezapomínejte proto na dostatek spánku a zkuste si také přidat vitamíny.

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Život někdy přináší nové cesty, o kterých byste nepřemýšleli, nebýt zvláštních okolností. Těmi může být současná konstelace planet, která vás obdarovává vynikajícím odhadem a skvělou intuicí. Také dnes na něco zajímavého přijdete, využijte toho!

Kozoroh

Dejte si pozor na informační šumy, dokáží pěkně znepříjemnit komunikaci. Dnes by jich mohlo být více než obvykle, tak ať pak nemusíte řešit následky zbytečných nedorozumění. Jednoduchý recept je zkrátka se více soustředit, nic jiného totiž nepomůže.

Vodnář

V práci u vás panuje všeobecná nespokojenost. Určité změny, které se dotkly i řadových pracovníků, nejsou příjemné. Pokud se vám to nelíbí, můžete si už dnes zkusit hledat nové zaměstnání. Anebo se budete muset přizpůsobit, nic jiného vám nezbývá.

Ryby

V listopadu máte pocit, že si můžete přát cokoliv a všechno zvládnete. Vlastně nejste zas tak daleko od pravdy. Můžete se pokusit splnit si své sny a také dnešní den vám přinese spoustu šancí. Nebojte se a nenechte se odradit prvním neúspěchem.