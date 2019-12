Horoskop na středu 11. prosince: Vztahy jsou důležité, pečujte o ně

Beran

Osoba, se kterou si báječně sednete, se chová velmi divně. Jako úplně jiný člověk! Nebojte. Že si dnes nerozumíte, neznamená ochladnutí vztahů. Jen oba potřebujete čas sami na sebe, abyste mohli rozvinout své vlastní zájmy, které jsou přeci jenom odlišné.

Býk

Nejlepší je zůstat hezky v teploučku vlastního domova a vychutnávat si pohodlí. A pokud máte chuť na nějakou společnost? Prostě ji pozvěte k sobě. Uvařte večeři, pusťte hezký film a uvidíte, že královská zábava je i u vás doma a tolik vás nestojí.

Blíženci

Nenastavili jste přátelům dostatečné hranice. Zatímco jejich rozmary musí být za všech okolností vámi plněny, vaše mohou být vesele ignorovány. Nebojte se dát najevo, že nejste žádný hej nebo počkej. Mají vás rádi a nezatratí vás. Sami čekají na políček.

Rak

Máte pocit, že někomu dlužíte omluvu za nepřístojné jednání? Udělejte to! Samozřejmě, věci se rychle zapomenou, ale pocit nedůvěry jen tak nezmizí. Všichni děláme chyby a schopnost omluvit se je vážená mnohem více než bezchybný přítel, který neexistuje.

Lev

Můj domov, můj hrad. Domácí prostředí ovlivňuje naši náladu. Pokud žijete v nepořádku, odráží to chaos, který ve vás je. Čisté a krásné prostředí nám zlepšuje náladu, i když je pod psa. Zkuste si udělat revizi domácnosti a vyzdobte nejen dům, ale i duši.

Panna

Nezoufejte, pokud váš milostný vztah nemá v sobě onu spalující zvířecí vášeň. Nemusíme se hned spálit touhou na popel, abychom měli pocit, že je to ta pravá láska. Užijte si příjemného mírumilovného tepla vašeho vztahu a vzájemné podpory i důvěry.

Váhy

Nestyďte se za svoje pocity, i když můžete být často kritizováni, že se místo rozumem řídíte citem. Mnoho lidí nemá ani rozum, ani srdce, kterými by se ve svém životě řídili, a tak alespoň kritizují na ostatních to, co sami nemají. Není se za co stydět!

Štír



Ve vašem okolí se může objevit osoba, která vám zrychlí srdeční tep. Jen zachovejte klid! I přestože jste daným člověkem velmi přitahováni, nemusíte mu to dávat hned okatě najevo. Dávkujte sympatie po kapkách, přílišný nával náklonnosti by druhého mohl vyděsit.

Střelec

Nemusíte být ve vztahu, není to žádný konec světa! I tak jste milovaní svým okolím. Štěstí se dá prožívat i jako single, tak si užívejte svobody, kterou ostatní nemají. Nejsme pejsci, co musí žít opuštěně v útulku, dokud si je nenajde nový páníček.

Kozoroh

Hvězdy věští nový začátek fantastické cesty v budoucnosti. Rýsuje se povýšení, zvýšení platu nebo báječná zahraniční cesta. Jen se neuzavírejte novým přicházejícím možnostem. Změny vás mohou sice trochu děsit, ale na jejich konci vás čeká sladká odměna!

Vodnář

Nedělejte unáhlené závěry o osobách, o nichž nemáte moc informací. Mohou vás okouzlovat a dokonce do nich můžete být i zamilovaní. Je to však jejich nitro, které vás přitahuje, nebo jen líbivý povrch? Stravte s nimi nějaký čas hovorem, uvidíte, jací jsou.

Ryby

Pokud se cítíte příliš stresovaní v práci a nemáte ani zbla energie na dokončení projektů, dejte si den volna. Relaxujte, odpočívejte, přečtěte si knihu a bude lépe. Druhý den se budete cítit svěží jako rybička a dotáhnete do konce vše, co je nutné.