Horoskop na středu 11. srpna: Dnes vás ovládne únava a nespokojenost

Merkur se přesouvá do Panny a pro vás to může znamenat nečekané setkání. Pokud se ale dnes budete cítit unavení, vinit můžete opět planetu Merkur. Může vás dnes také ovládnout nespokojenost s rodinou.

Beran

V lásce se vám daří nadstandardně, navrch se přidává také pracovní přízeň, avšak ta vydrží jenom do té doby, dokud si zachováte nadhled a zdravé sebevědomí. To potom bude dokonce slušně sílit i růst a vy se budete moci těšit na plody, které přinese.

Býk

Spřízněný Merkur, který se dnes přesouvá do Panny, přispívá nápovědou, že vás Venuše může vyznamenat nečekaným setkáním. Může se tak stát například při vaší cestě k lékaři nebo v prostorách zdravotnického zařízení. Láska je u vás na spadnutí.

Blíženci

Tu a tam se ve svém okolí setkáte s člověkem ohnivého ražení, který má potíže s dodržováním termínů. Přesto jej nezatracujte a počkejte si na jeho velkorysé chování, kterým vám vynahradí vaše přivření očí. Koneckonců každý má nějaké svoje mínusy.

Rak

Daří se vám v oblasti lásky, celý den se budete cítit šťastní a zamilovaní. Na všechno, co vás s partnerem spojuje, byste měli mít dostatek času. Partnerství probíhá v klidu. S rozvahou si spolu plánujete budoucnost, a dokonce se ani nepohádáte.

Lev

Rozjede se kolotoč všedních povinností a vy najednou přestanete mít čas na svého miláčka. Bude vás to velice mrzet, ale nastalou situaci sami jen těžko změníte. Byť byste ze srdce chtěli. Komunikace s protějškem probíhá formou žertíků, ale vázne.

Panna

Viníkem vaší únavy je dnes přímo planeta Merkur, která vás přechodem do Panny vystavuje zkouškám a nechuti přemýšlet. Schází vám obvyklý elán do manuálních prací. Venuše se od pozdějších hodin s vámi také nepřátelí, tak je to na vás.

Váhy

Budete se hřát v samotném slunečním jasu, a to nejenom při opalování, ale i metaforicky na poli kariéry. Dalo by se již bez nadsázky říci, že máte jenom ty nejlepší podmínky pro pracovní a kariérní směrování. Tak se směle pusťte do svých projektů.

Štír

Nezahálejte a své řemeslo nebo obor berte opravdu vážně. Jakákoliv konkurence nyní nepředstavuje potíže. A vy potíže momentálně nepotřebujete. Toužíte spíše po klidných vodách, nikoliv rozbouřeném moři plném výbojů. Buďte proto raději předvídaví.

Střelec

V rodině jste stále více nespokojení. Žádá obrovské množství úkonů, které vám připadají nesmyslné a samoúčelné. Bude záležet jen na vás, zda se jim podvolíte, nebo dané činnosti asertivně odmítnete. Vaši blízcí to každopádně nakonec stejně skousnou.

Kozoroh

Výzvu od někoho blízkého znatelně vnímáte, toužíte po radosti, kreativitě a lásce. Merkur, který se dnes přesune do Panny, je taktéž na vaší straně, takže vám neschází optimismus a drive. Váš přející vládce vás rovněž obdarovává sex-appealem, a to je skvělé!

Vodnář

V oblasti peněz jste pod přízní někoho velmi inspirativního. Úspěchy finanční jdou ruku v ruce s pracovními. Nemusíte se bát jediného výkyvu směrem dolů. Dopřejte si proto některé věci, které jste zatím stále museli odkládat na později. To je dnes.

Ryby

Měli byste ve svém pracovním okolí nalézat nejen podnikavé jedince, ale mnohem více lidi, kteří jsou královsky velkorysí. Učte se od nich a nespořte stále na horší časy. Zapomeňte na úzkoprsé jednání, na neustále pojišťování a podobné záležitosti.