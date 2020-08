Horoskop na středu 12. srpna: Rozšiřte své zájmy

Beran

Dnes budete mí tolik práce, že nebudete vůbec vědět, co dělat dřív. Celý den budete v jednom kole a ani na chvilku se nezastavíte. Naštěstí máte moc hodné kolegy, kteří vás nenechají ve štychu a s nějakou prací vám pomohou. Budete jim vděční.

Býk

Uvědomíte si, že jste se v posledních dnech moc nevěnovali svým potomkům, proto si dnešní odpoledne vyhradíte jen a jen pro ně a bude z vás příkladný rodič. Uvědomíte si, jak moc je vám s vašimi dětmi dobře a budete se snažit věnovat jim více času.

Blíženci

Budete přemýšlet, co vám v životě chybí a začnete koketovat s myšlenkou na nějaké vyšší vzdělávání. Sice jsou prázdniny, ale internetové stránky nejrůznějších škol fungují, takže budete pátrat a vybírat vhodný obor. Nakonec vyberete a budete mít radost.

Rak

Váš protějšek bude dnes nejspíš valit oči. Stanou se z vás sexuální ďáblové a naprosto skvělí milenci. Nebude se vám chtít dělat nic jiného, než trávit čas s vaším miláčkem pod peřinou. Práci za vás ale nikdo neudělá, tak budete muset počkat na večer.

Lev

V zaměstnání se budete snažit o vytvoření nových obchodních pravidel, která by byla prospěšná nejen pro prodávající stranu, ale také pro kupující. Budete se divit, ale i vaši kolegové, vám budou nápomocní. Jen si dejte pozor, aby si nenechali zásluhy.

Panna

O finance se dnes rozhodně starat nemusíte, na rozdíl od jiných jich budete mít dostatek. Budete přemýšlet, jak s nimi co nejlépe naložit. Zauvažujete i o tom, že byste nějakou částku poslali na charitu nebo někomu, kdo peníze potřebuje více, než vy.





Váhy

Dnes rozhodně příliš nepřeceňujte pracovní aktivitu svých kolegů a raději se spoléhejte jenom sami na sebe, v opačném případě byste mohli totiž splakat nad výdělkem. Co si neuděláte sami, to mít nebudete. To je stará moudrost, která ale stále platí.

Štír

V zaměstnání se dnes budete trochu nudit. Díky vašim schopnostem, jste všechny zadané úkoly dokončili s dostatečným předstihem a teď nemáte do čeho píchnout. Budou vás proto napadat různé myšlenky, především se budete pozastavovat nad vztahy.





Střelec

Postavení Marsu v Beranu vám umožní snáze rozšířit všechny vaše zajímavé myšlenky. Navíc je velmi pravděpodobné, že se seznámíte s tvůrčími lidmi z vaší profese! V budoucnosti vám mohou být velmi prospěšní a mohou vám velmi pomoci v postupu v kariéře.

Kozoroh

Současná konstelace hvězd vám dává příležitost pochopit partnerství zase o kousek více. Sice prožijete spíše nepříjemné situace v rodině, ale ty vám právě otevřou oči - poznáte, jak myslí a cítí váš protějšek. Budete za tuto zkušenost nesmírně rádi.

Vodnář

Dnes je skvělý den pro lásku. Máte-li partnera, možná dostanete chuť ho trochu rozmazlovat a zřejmě se od vás dočká také nějakého opravdu exkluzivního dárku. Pokud jste na svůj protějšek zatím nenarazili, máte dnes přímo skvělou možnost to změnit.

Ryby

Budete se vznášet na růžovém obláčku, protože pocítíte, jak moc vás váš protějšek miluje. Zamilovanou náladu vám nezkazí ani fakt, že budete muset zůstat v práci o chviličku déle. Večer si se svým miláčkem užijete romantické chvilky plné sexu.