Horoskop na středu 12. února: Nevěřte každé konspirační teorii

Beran

Neuspořádanost nikam v životě nevede, ale dá mnoho podnětů, které se dají zúročit. Nastolte rovnováhu ve svém životě. Určitě neničte chaos kolem vás, to není správná cesta. Přirozeným vývojem nechte synchronizovat vše chaotické ke svobodomyslnějšímu řádu.

Býk

Probuďte se do reality, tiká vám budík. Něco se na vás chystá a není to hezké, ale není to nic, co byste nemohli ustát. Příliš mnoho jste se zabývali sami sebou a teď nevidíte, že se za vámi táhne šňůra pohledávek, které musíte bez odkladu vyřídit.

Blíženci

Proberte se svými přáteli svoje trápení, protože pomoc je právě na cestě, jen jí vyrazit naproti určitou otevřeností. Sdílené trápení je poloviční trápení a vesmír začne pracovat ve váš prospěch. Nenechávejte se srážet k zemi svými černými myšlenkami.

Rak

Lidé se nebojí mluvit o druhých nehezky, když před nimi zrovna nestojí. Nenechávejte se nalákat milými slůvky a uhlazeným vystupováním. Žádný tygr neloví svoji kořist humpolácky, ale jde na to pěkně elegantně a bez povyku. Činy prozradí falešného.

TAROT ROZHODNUTÍ

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly rozhodnout se. Ponořte se do zkušeností našich předků a vytáhněte si své 3 karty!

Lev

Nenechávejte se strhávat pohledávkami, které nejsou vaše. Pomáhat druhým je šlechetné, ale nejdříve musíte pomoci sami sobě a pak můžete vykonávat charitu. Charitu dělají ti, co mají už vše vyřešené a jsou v pohodlí, to jim umožňuje pomáhat druhým.





Panna

Můžou vás lákat falešná proroctví a apokalyptické vize. V těchto dnech jste náchylnější k fantasiím druhých, se špatnou rozlišovací schopností, co je a není blud. Raději vypněte v těchto dnech internet, mohli byste naletět opravdu ošklivému podvodu.

Váhy

Dávejte si pozor, co kde říkáte, i stěny mají uši. Co vy považujete za naprosto přirozené tahání břemen životem, může být skvělý prostředek pro jiné, kteří dané mohou zneužít k potopení vaší osoby. Raději lépe vnímejte lidi ve svém okolí, to, kým doopravdy jsou.

Štír

Vše špatné odchází pryč. Otevřete okna a dveře, ať ta špína i prach můžou plynule odplouvat do dáli. Naučili jste se hodně věcí a teď vás čeká příchod úplně nového života, kde budete pány situace. Přestaňte milovat jen to špatné, zasloužíte si dobré.

APLIKACE ZDARMA: LÁSKOMĚR

Zjistěte, jak jste na tom se stávajícím vztahem, v sexu a s hledáním lásky!

Střelec

Dlouhodobě táhnoucí se potíže ve vztahu dnes najdou řešení. Nebude to ale zadarmo. Budete se muset zhostit iniciativy a začít pokládat ty otázky, které se vám honí hlavou, ale bojíte se je položit. Vyřkněte je i za cenu, že budete hodně riskovat.

Kozoroh

Nezůstávejte pozadu za svými přáteli a pozvěte je někam ven. Jste příliš silná osoba, abyste mohli počítat s tím, že lidé budou iniciativní za vás. Ukažte, že s vašimi přáteli chcete trávit čas, tím, že jim zavoláte i vy sami a zeptáte se, jak se daří.

Vodnář

Probuďte v sobě sílu, která ve vás dřímá a nebojte se jí. Možná vám může připadat zakázaná, protože byste vypadali jako macho, jste žena atd. Zahoďte tyto myšlenky a nechte proudit v sobě onu zvířecí sílu, která dodává jiskru životu, navzdory předsudkům.

Ryby

Nebojte se setkat tváří v tvář s lidmi, kteří vám nedají spát. Nastala vhodná doba, abyste čelili svým hrůzám a předsudkům. Uvidíte, že jste žili v nějakém mylném obrazu, který nebyl kompletní a změníte na situaci, nebo dokonce sami na sebe, názor.