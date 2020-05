Horoskop na středu 13. května: Na smlouvy a dohody raději nesahejte

Dnes můžete mít pocit, že jste uprostřed mraveniště. Kolem vás se to bude jen hemžit, a to doma i v práci. Den tak může být nezvykle náročný, avšak produktivní. Využijte příležitosti ke zlepšení týmového ducha na pracovišti i domácí spolupráce. Nebudete litovat. Rozhodně se však vyvarujte sepisování i uzavírání smluv. Není k tomu vůbec vhodné období.

Beran

Soulad a přátelství na pracovišti, to považujete za základ produktivního dne, milí Berani. A právě to vám teď hvězdy rády plní. Přináší harmonii do všech vašich činností i komunikace s kolegy, takže čas plyne rychle a máte pocit dobře odvedené práce.

Býk

Zdá se vám, že na sebe nemáte se svou drahou polovičkou čas? Dnes je ideální den na to zamyslet se, jak byste se mohli vzájemně nejlépe užít. Hvězdy říkají, že je čas na společnou cestu, při které se váš vztah prohloubí a obohatí novými zážitky!

Blíženci

Vaše energie a nadšení jsou přímo nakažlivé! Už při pohledu na vás každého napadne, že projekt, kterému se věnujete, musí být prostě úžasný! Proto vám nedělá problém získat pro vaše nápady zastání a ochránce a dokonce, je-li to třeba, i sponzory.

Rak

Vlastně ani nemáte v povaze přílišné rozhazování, a tak vám dnešní varování hvězd nebude dělat větší problém. Nabádají k tomu, abyste se důsledně vyhýbali zbytečnému nakupování, jak v obchodech, tak po internetu. Zítra byste totiž mohli litovat.

Lev

Na nedostatek financí si s největší pravděpodobností stěžovat nemůžete. Ale to ještě není všechno – hvězdy vám dnes chtějí nějaké další korunky přikutálet! Signalizují finanční výhody plynoucí z výchovy a vzdělávání, podnikání nebo umělecké sféry.

Panna

Hvězdy vás dnes nabádají k pořádku v účtech. Různé vyřizování v bankách nebo kontrola ve výpisech a trvalých příkazech se jeví prospěšně. Může se také objevit výhodná finanční nabídka ke konsolidaci půjček. Jednání s finančním poradcem bude úspěšné!

Váhy

Pšenka vám teď tolik nekvete, rozmrzelé Váhy. Nepříjemnou roli může sehrát rivalita. Se svým pracovním nebo životním partnerem se můžete dostat do konfliktu kvůli tomu, že jeden z vás prosperuje více a druhého to přivádí do stresu. Tak jen klid!

Štír

Vstali jste dnes docela pohodově, ale už během dopoledne se vyskytne potřeba pořád dokola něco řešit. Každý od vás něco chce a vám je to nepříjemné. Chce to trpělivost a vše zvládnete. Jen se, pokud je to možné, vyhněte podepisování důležitých smluv.





Střelec

Mnozí z vás se dnes mohou seznámit s hodně čilým a přitažlivým protějškem, kterého lze potkat zejména na místech spojených s uměním nebo sportem. Jste plni vášně a ohně a neúnavnost této osoby vám dodává ještě více jistoty, že je to úplně v pořádku.

Kozoroh

Držte dnes kasu pod zámkem! Hvězdy naznačují nevhodný čas pro zbytečné utrácení. Může se jednat o náhlé ztráty nebo ukvapené výdaje, jste-li investory, rozsviťte nyní stopku! Vaše penízky mohou být polykány rovněž zvýšenými nároky vašeho protějšku.

Vodnář

Dnes není vhodný den na smlouvy a dohody, ať už jejich zpracování nebo podepisování. Pozor si dejte hlavně pokud jde o reality. Chystáte-li se na koupi či prodej domu nebo bytu, pronájem nebo další realitní záležitosti, raději je na čas odložte.

Ryby

Ideální činností pro tento den je nudné papírování, získávání informací a různé výzvy. Máte totiž zvýšené soustředění, a tak můžete vyřešit i problémy, se kterými jste si nevěděli rady. Jejich důležitost pro vaši peněženku se ukáže v pozdějším čase.