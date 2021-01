Horoskop na středu 13. ledna: Dnešní Novoluní bude ve znamení lásky!

Beran

Vlivem dnešního Novoluní v Kozorohu se budete nacházet ve zvláště žárlivém rozpoložení. Přestože se budete užírat, snažte se ovládat a nedělejte scény. Žárlivost často pramení z nedůvěry člověka v sebe samého než v partnera. Pokud je to váš případ, najděte způsob, jak to změnit.

Býk

Vzdělání a znalosti jsou to nejcennější, co můžete získat. Pokud se chcete udržovat mentálně čilí a dozvědět se spoustu zajímavých věcí, využijte každé příležitosti ke vzdělávání. Vrhněte se do samostudia a rozšiřte své obzory. Naleznete nové cesty.

Blíženci

Přestože jste unavení, nenechte se o Novoluní dlouho přemlouvat a vyrazte si dnes večer s kolegy na skleničku. S překvapením zjistíte, že i když s nimi trávíte téměř každý den, mnoho o nich nevíte. Poznejte blíže ty, se kterými pracujete a najděte nové přátele.

Rak

Máte pocit, že se na vás lidé dívají svrchu? Přestaňte se konečně trápit tím, co si o vás všichni ostatní myslí a neváhejte dát najevo svůj vlastní názor. Sami uvidíte, že jsou vaše obavy naprosto zbytečné. Lidé vás mají rádi a dají na vaše rady.

Lev

Rovnováha mezi fyzickou a psychickou stránkou vztahu je jedním z nejdůležitějších faktorů rozhodujících o jeho funkci. Dejte dnes, o večerním Novoluní, přednost povídání a poznávání partnerovy duše. Vztah postavený hlavně na fyzické lásce má malou šanci na úspěch.

Panna

S odstupem času sami uvidíte, že spousta rodinných rozepří a hádek byla naprosto zbytečná. Uznejte svou vinu a přijďte s omluvou. Po letech nedorozumění a vzájemné nevraživosti konečně urovnejte vztahy s nejbližšími. Spadne vám kámen ze srdce.

Váhy

Nenechte se zaskočit, až vás při dnešním Novoluní v Kozorohu osloví velmi přitažlivá osoba. Buďte sebevědomí a neváhejte dát najevo zájem. Domluvte si rande a nahlédněte pod povrch! Ne vždy je však obsah tak hezký jako obal. Nic nečekejte, může vás tak jen příjemně překvapit.

Štír

Dnešní pracovní den bude opravdu náročný. Zatněte však zuby a prokousejte se hromadou povinností. Uvidíte, že když všechno zvládnete, přinese vám to jen samé výhody. Kromě skvělého pocitu z odvedené práce si můžete být také jistí, že to šéf ocení.

Střelec

Už delší dobu jste sami a v okolí nemáte ani potenciální objekt touhy? Neklesejte na mysli a věřte, že se všechno brzy změní. Často se stává, že to, po čem toužíme, se objeví ve chvíli, kdy už přestanete doufat. Nechte proto svůj život v rukou osudu.

Kozoroh

Novoluní ve vašem znamení vás zastihne nepřipravené. I když nejste velcí zastánci lásky na první pohled, dnes se váš názor velmi změní. Uvidíte, že i během půlhodinového rozhovoru je člověk schopen se zamilovat. Nedělejte ale zbrklá rozhodnutí a dejte si na čas.

Vodnář

Začněte si lépe hlídat své finance. Poslední dobou jste si užívali a vaše úspory se výrazně ztenčily. Myslete proto dopředu a naučte se ovládat. Pokud i nadále budete bezmyšlenkovitě rozhazovat ušetřené peníze, dostanete se do nepříjemných problémů.

Ryby

Během Novoluní jste výjimečně atraktivní a inteligentní. Přestože je váš vztah založen na vzájemné důvěře a toleranci, protějšek se často nemůže ubránit žárlivosti. Snažte se pochopit jeho důvody a ujistěte jej, že pro vás je jediný na světě. Nechce vás ztratit!