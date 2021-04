Horoskop na středu 14. dubna: Neváhejte a chopte se šance!

Beran

Jste od přírody stydliví. Většinou to není na škodu, co se však vztahů týče, rozhodně to nepomáhá. Zkuste tedy sebrat odvahu a oslovte svůj idol. Přestože to bude stát přemáhání a nic není jisté, alespoň se o to pokuste. Nenechte si utéct šanci, kterou Venuše nabízí!

Býk

Jste jako magnet pro opačné pohlaví. Jste atraktivní, inteligentní a zábavní. Vaše charisma je zkrátka neodolatelné. Co se tedy týče partnerů, máte opravdu na výběr. Dejte však velký pozor na to, abyste nepřebrali. Není všechno zlato, co se třpytí.

Blíženci

Máte pocit, že vaši práci nikdo neocení? Dnes se vám díky Marsu v Blížencích naskytne jedinečná příležitost všem dokázat, že stojíte za pozornost. Pracovní cesta by se mohla stát klíčovou pro vaši kariéru. Neodmítejte proto nabídky, které se vám v blízké době naskytnou.

Rak

Jste delší dobu sami? Neklesejte na mysli a buďte optimističtí. Pokud zůstanete v dobré náladě, věci se hned budou zdát lepší. Uvidíte, že pokud se budete trošku snažit, nový vztah přijde velice brzy. Buďte trpěliví a dočkáte se něčeho výjimečného.

Lev

Svého partnera nade vše milujete a udělali byste pro něj cokoli. Vaše drahá polovička si toho je dobře vědoma a city vám opětuje. Dejte však pozor na to, aby se pro něj nestal váš postoj samozřejmostí. Dokažte proto partnerovi svou nezávislost.

Panna

Jste velice pracovití, houževnatí a znáte svoje cíle. Pokud k tomu ještě přidáte trochu trpělivosti, uvidíte, že vás úspěch nemine. Neodbíhejte od načatých věcí a snažte se je dotáhnout do konce. Pokud tak uděláte, budete ve svém oboru ti nejlepší!

Váhy

Po tom, co se vám rozpadl vztah, se z vás stal nový člověk. Jak se říká, vše špatné je pro něco dobré. Přestože jste procházeli těžkým obdobím, dokázali jste z toho vytěžit to nejlepší. Získali jste sebevědomí, které na okolí působí jako magnet.

Štír

Máte rádi zábavu a často kvůli ní zanedbáváte své pracovní povinnosti. Dnes se na vás navalí práce, kterou jste v minulosti odkládali. Naučte se překonat a dodělejte věci do konce. Uvidíte, že se vám hned bude lépe žít a nepříjemnosti se vám vyhnou.

Střelec

S jarem rozhodila Venuše své sítě lásky a vy jste jedni z těch, kteří se do nich chytili. Váš nový vztah sice není ideální, ale cítíte, že jste tím, kdo má navrch. Svou polovičku máte zkrátka omotanou kolem prstu. Dejte pozor, abyste se také nezamotali!

Kozoroh

Jste zavaleni prací a máte pocit, že se vám vše vymyká z rukou? Hledejte pomoc u partnera. Přestože má svých problémů dost, můžete se spolehnout, že vás vyslechne. Nenechte si povinnosti přerůst přes hlavu. Raději si udělejte volno a odpočiňte si.

Vodnář

V posledních měsících vám jde práce od ruky. Zaměstnání je pro vás prioritou a nevadí vám věnovat práci volný čas. Díky tomu jste úspěšní a daleko předstihujete všechny kolegy. Nevšímejte si jejich závistivých poznámek a dál dělejte, co vás baví.

Ryby

V poslední době se vlivem Jupitera ve Vodnáři nacházíte v ne příliš příjemné finanční situaci. Nezoufejte si a snažte se najít to nejlepší řešení. Pokud dnes budete mít oči otevřené, naskytne se vám skvělá příležitost, jak si přivydělat. Neváhejte a chopte se šance!