Horoskop na středu 15. července: Čeká vás vzplanutí lásky

Beran

Vaše rodina je pro vás momentální prioritou a svůj veškerý čas a energii věnujete péči o ní. Přestože vám to dělá radost, zároveň vás to také velice vyčerpává. Poprosíte rodiče o pomoc a svěříte jim potomky pro dnešek do péče. Odpočiňte si trochu.

Býk

Veškerým obchodním záležitostem dnes svítí zelená. Investice, pro kterou se po dlouhém uvažování rozhodnete, přinese úspěchy. I když nemůžete mít jistotu, věřte vašim instinktům a bystré mysli. Kromě intuice při vás tentokrát bude stát i štěstí.

Blíženci

Vaši kamarádi vám dnes poslouží jako publikum, které bude hltat každé vaše slovo. Vyrazíte si do společnosti a pozornost okolí vám zvedne sebevědomí. Poslední dobou si procházíte komplikovaným obdobím, potřebujete se občas odreagovat a odpočinout.

Rak

Mars v Beranu přeje usmíření v rodině. Dlouho se táhnoucí spory mezi vámi a vašimi příbuznými jsou pro obě strany velmi vyčerpávající. Rozhodnete se vyřešit konflikt a ustoupit tvrdohlavým členům rodiny. Budete se chovat velkoryse a nabídnete omluvu.

OSOBNÍ HOROSKOP NA MÍRU!

Pochopte a poznejte lépe svoji povahu! Odhalte Vaše skryté schopnosti. Poznejte Vaše silné a slabé stránky. Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Zrozenci ve znamení lva jsou známí pro svou živelnost a temperament. Partnerovi imponuje vaše spontánní povaha a smysl pro dobrodružství. Jak se však říká, čeho je moc, toho je příliš. Milovaná polovička se bude snažit krotit váš výbušný temperament.

Panna

Nedůvěra mezi kolegy způsobuje v zaměstnání mnohé komplikace. Rozhodnete se situaci změnit a stmelíte kolektiv dohromady. Vyrazíte si společně se spolupracovníky posedět a budete tak mít příležitost poznat jeden druhého. Utužíte vzájemné vztahy.

Váhy

Přestože nejste od přírody právě výřeční, dnes vás nikdo nezastaví. Merkur v Raku společně s dobrou náladou způsobí upovídanost a nezvyklou otevřenost. Využijete dobrého rozmaru a oslovíte osobu, po které už dlouho toužíte. Nebudete toho litovat.

Štír

Vaše úspěchy budou přínosem celé rodině. Přestože vaše blízké těší, že jste v zaměstnání dosáhli na vysoký post a jistě oceňují vše, co jste pro ně obětovali, zároveň je mrzí, že na ně nemáte čas. Cení si vás více než luxusu, který jim poskytujete.

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Dlouhodobá partnerství chytí druhou mízu. Díky jisté události si oba uvědomíte, jak moc si jeden druhého ceníte. Ve vztahu bude zažehnuta nová jiskra a objeví se přitažlivost, jaká mezi vámi nebyla snad ani na začátku vztahu. Opět se zamilujete.

Kozoroh

Budete mít pocit, že pro opačné pohlaví nejste dostatečně přitažliví. Je normální, že o sobě občas pochybujete Vaše přesvědčení, že potenciálním partnerům nemáte co nabídnout, je však nesmyslné. Vyrazte si do společnosti a zvedněte si sebevědomí!





Vodnář

Vaše zaměstnání si vyžaduje mnohé oběti, což vám nedělá problém. Tentokrát však budete nuceni přetvařovat se a přátelit se s lidmi, se kterými nemáte absolutně nic společného. Vzdát se svého času a energie je něco jiného než obětovat své přesvědčení.

Ryby

Vzájemné neporozumění mezi vámi a milovaným partnerem vytvoří propast. Nejedná se o krátkodobou záležitost, ale dlouhodobě zanedbávaný problém, jenž si vyžaduje vaši pozornost. Pokud chcete najít řešení, musíte se obrnit velkou vůlí a trpělivostí.