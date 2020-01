Horoskop na středu 15. ledna: Nenechte okolí, aby s vámi zametalo

Nerozpakujte se spálit mosty k těm, kteří vás jen zneužívají a nic dobrého do vašeho života nepřináší. Podobné vztahy vás jen připravují o energii, kterou budete v budoucnu potřebovat. Nebuďte pasivní a nebojte se ozvat, pokud si okolí začne myslet, že vás může jen tak vláčet.

Beran

Nezlobte se na ty druhé kvůli maličkostem. Uvědomte si, co je v životě opravdu důležité, a na tom lpěte. Někdo je sice nedochvilný, ale podrží vás ve srabu. Někdo je vzorně pečlivý, ale ze strachu o vlastní pohodlí vám podrazí nohy. Odpouštějte drobnosti.

Býk

Vaše sebevědomí mohlo být sraženo, ale roste na pevných základech. Ukažte bez ostychu ostatním své dovednosti a znalosti a dostane se vám ocenění. Nebojte se pokračovat v cestě za vlastním úspěchem a hoďte závistivé řeči okolí za hlavu. Nejsou pravdivé.

Blíženci

Vaše touha po novém milostném dobrodružství může být naplněna. Pokud máte partnera, se kterým vám to klape, tak se raději třikrát rozmyslete, zda vám vyhození si z kopýtka za to riziko stojí. Pokud jste sami, směle do vášně, ale větší vyhlídky nečekejte.

Rak

Pokud jste v létě zanedbávali dovolenou a raději pracovali, zatímco ostatní se slunili na pláži, je ta pravá chvíle zaletět si někam, kde bude svítit sluníčko a vy si odpočinete. Pokud máte rádi hory, jeďte na hory. Relax je součástí dobře odvedené práce.

Lev

Dávejte si velký pozor, ať nejste obalamuceni kočičím zlatem. Můžete zažít zklamání, že očekáváte od projektu něco více, než je vám schopen nabídnout. Že není všechno zlato, co se třpytí, sedí momentálně mnohem víc, než že pod kamenem se ukrývá diamant.

Panna

Zanedbáváte sami sebe ve prospěch okolí. Sebeoběť je ctnostná věc, měli byste však začít přemýšlet, zda je opravdu nutné se obětovat za každého neznaboha, kterého potkáte. Sebeúcta patří i k Samaritánům, tak ji začněte pěstovat, jinak můžete vyhořet.

Váhy

Vztahy s konkurencí se mohou vyostřit na nebývalou úroveň. Nechápete, o co druhé straně jde, ale to nevadí. Nejlepší cesta, jak zvítězit nad rivalem, je naprostá ignorace. Nepovažovat ho za konkurenci ponižuje mnohem více než sprostá slova na sítích.

Štír

Lidé k vám mohou být v poslední době neteční, protože jste jim nevěnovali mnoho pozornosti. Napište jim obyčejné "jak se daří?" a uvidíte, že z toho určitě vzejde výborné

setkání s vynikajícím rozhovorem, na které budete dlouhou dobu rádi vzpomínat.

Střelec

Nemůžete se rozhodnout mezi dvěma variantami. Obě vypadají velmi lákavě a mají své výhody, ale i vysokou daň. Zkuste ještě chvíli počkat v rozhodování, protože nakonec se ukáže, že nejsou pouze dvě možnosti, ale vícero variant. Vydržte ještě chvíli.

Kozoroh

Lidé se nerozpakují s vámi jednat tak, jak se jim zlíbí. Ale kdo jim to dovolil? Nikdo jiný než vy to nebyl. Nebojte se ozvat a nastavte si hranici, za kterou nejste ochotní jít. Není vaší povinností vyhovět úplně každému a v nevýhodných podmínkách.

Vodnář

Společnost vás tíží, ale vy stále udržujete kontakty s lidmi, kteří vám nevyhovují, jenže považujete setkání za slušné vychování. Zkuste se zamyslet, že lidé to mohou brát opačně. Že jste neslušně vychovaní, když se s nimi potkáváte, i když se vám nezdají.

Ryby

Nemusíte dnes nikam chodit, pokud se vám nechce. Klidně si po práci sedněte doma, pusťte si oblíbený film a buďte tak trochu asociální. Všichni potřebujeme chvilku pro sebe, kdy můžeme nedělat nic a jen přemýšlet nad nesmrtelností chrousta. Užijte si to.