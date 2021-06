Horoskop na středu 16. června: Hvězdy vám budou ukazovat cestu

Beran

Buďte dnes více obezřetní a pokud vám jen trochu času zbude, snažte se dát si dohromady co nejvíce spisů. V zaměstnání budete častěji konfrontování s kontrolami úřední dokumentace. Nemáte se však čeho bát. Vždyť vy svou práci děláte vždy dobře.

Býk

V zaměstnání se vám dnes bude dařit prosazovat se kupředu. Nejeden kolega vám však bude vaše úspěchy závidět, proto nedávejte na slova ostatních. Šlo by stejně jen o pomstychtivé rozhození z rovnováhy, tak to nedopusťte, byla by to velká škoda.

Blíženci

V lásce budete dychtit po erotice. Hormony s vámi mávají a vy nevíte jak z toho ven. I protějšek se ve vaší přítomnosti bude cítit na rozpacích, jelikož z vás bude doslova sršet o co vám jde. Ovšem zážitek, který si nadělíte bude nezapomenutelný.

Rak

V zaměstnání dnes budete trochu přehlíženi svými nadřízenými, což se vám bude velice hodit. Jste totiž vyčerpaní a bez energie, tak si rádi zalezete někam do kouta a budete svou práci trochu flákat. A když na to nikdo nepřijde, tím lépe pro vás.

Lev

Jupiter ve znamení Ryb se stane vaší dnešní modlou. Už nevíte, kde získat peníze? Pak vám právě on ukáže cestu, jakou se máte vydat a ulehčí vám tím živobytí. Dokonce vám poté zbyde i něco navíc, tak se vám výrazně uleví. Neutrácejte a myslete na budoucnost!

Panna

V zaměstnání se necháte ovlivnit člověkem, který má více zkušeností než vy. A dobře děláte, jeho rady pro vás budou velmi prospěšné a vy díky nim máte skvělou příležitost profesně povyrůst. Neberte je proto na lehkou váhu a svému kolegovi důvěřujte.

Váhy

Pokud se chystáte řešit nějaké právní záležitosti, raději je odložte. Nemá smysl se pouštět do něčeho, v čem si nejste jistí. Raději nic nepodepisujte a na svá rozhodnutí si dopřejte čas. Pokud nebude zbytí, jednejte jen za přítomnosti advokáta.

Štír

Nemáte na nic a na nikoho náladu, proto si raději uděláte den volna a budete se věnovat záležitostem, které jsou vaším koníčkem a baví vás. Nakonec zjistíte, že někdy není na škodu jednoduše nic nedělat a jen tak celý den proflákat. Odpočinete si.

Střelec

Emoce dnes musí stranou. Nebojte se myslet racionálně a vědecky. Vědeckou část využijte v zaměstnání, snáze si tak osvojíte nové pracovní postupy. Racionální myšlení využijte ve vztazích, rázem vše uvidíte jinýma, daleko realističtějšíma očima.

Kozoroh

V lásce budete v pokušení flirtovat a také se vám to vyplatí. Ti nezadaní díky svému drzému sexappealu uloví někoho, kdo je bude velmi přitahovat a zadaní ve svém protějšku drzým chováním vyvolají vzrušivý pocit, který ocení při milostných hrátkách.

Vodnář

Můžete se začít těšit. Je před vámi den předznamenávající nové realizace vašich nápadů. To, co už jste dávno chtěli zakopat hodně hluboko, se dnes bude jevit jako bezvadný nápad vhodný k tomu, abyste se jím alespoň chvíli trochu hlouběji zaobírali.

Ryby

Jste zadaní? Pak se těšte, jelikož budete středem pozornosti svého partnera. Kdyby mohl, nosil by vás na rukou a snesl by vám modré z nebe. Nezadaní, je na čase něco se svou samotou udělat. Tím, že budete nešťastní že jste sami novou lásku nenajdete.