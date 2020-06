Horoskop na středu 17. června: Budete podráždění a hrozí i hádky

Dlouhodobá pohoda ve vztahu i v domácnosti bude pro jednou narušena. Může za to vysoké pracovní tempo i drobné neshody, které mohou vyústit v hádku mezi vámi a partnerem či rodinou. Pamatujte, že i druhá strana má právo na názor a občas je tou nejlepší bojovou taktikou klid zbraní.

Beran

Po náročném dni v práci zatoužíte po domácí pohodě a klidu. Rodinná idylka by však mohla být narušena nečekanou událostí. Porucha v domácnosti si bude vyžadovat okamžitou akci, budete muset překonat únavu a vydržet. Berte to jako zátěžovou zkoušku.

Býk

Protějšku vynahradíte čas, který jste posledních pár dní trávili bez něj. Jak vy, tak i partner, máte náročná zaměstnání a přes týden nebývá lehké najít si mezi všemi povinnostmi volnou chvilku, kterou byste společně sdíleli. Dnes se to konečně změní.

Blíženci



Zkombinovat péči o rodinu, práci a domácí povinnosti je tvrdý oříšek a většině lidí se to zdá přímo nemožné. Vy to ale budete zvládat na jedničku. Jste inspirací pro okolí a mnozí vás obdivují. Přestože to stojí mnoho sil, pokračujte ve svém snažení.

Rak

V diskuzi s protějškem se budete za každou cenu snažit zvítězit použitím pádných argumentů. Jste od přírody soutěživí a neradi prohráváte, co se však týče partnera, měli byste trochu ubrat. Dopřejte mu klid a nesnažte se jej za každou cenu trumfnout.





Lev

Dejte si velký pozor, aby vás někdo neošidil. Jste dobráci a nikomu neodmítnete pomoci, pokud to alespoň trochu jde. Ne všichni si však vaši velkorysost zaslouží. Prohlédnete a nenecháte se déle zneužívat kolegou, který na vás hází své povinnosti.

Panna

Někdo z vašich přátel bude prožívat bláznivé období zamilovanosti. Přestože vám jeho chování občas připadá přehnané, budete trpělivě poslouchat a sdílet s přítelem jeho nadšení pro novou lásku. Díky vaší momentální situaci to však nebude jednoduché.

Váhy

Napětí mezi vámi a vašimi nejbližšími se bude stupňovat. Díky nedávným událostem je domácí atmosféra dusná a pro všechny její členy se prostředí stane neúnosným. Mohlo by se stát, že situace vyústí v ostrou hádku. Napětí se však konečně uvolní.

Štír

Vaše hlava dnes bude zaměstnána myšlenkami na minulost. Přestože už jsou dávné činy pouhými vzpomínkami, v duchu se budete stydět za své milostné prohřešky. Každý máme nějaké kostlivce ve skříni, dejte si velký pozor, aby ty vaše nikdo neobjevil.





Střelec

Žárlivost zasáhne především ty páry, které jsou spolu teprve krátkou dobu. I když vás chování partnera bude štvát, budete se snažit být tolerantní. Jste atraktivní, úspěšní a zkrátka máte vše, co je pro opačné pohlaví přitažlivé. Nechce vás ztratit.

Kozoroh

Váš vliv v zaměstnání dnes bude opravdu znatelný. Díky vaší trpělivosti, pracovitosti a nabytým zkušenostem jste se pro šéfa stali nepostradatelnými. Pokud jste s něčím nespokojení, nemusíte váhat. Vaše prosby budou vyslyšeny a požadavky splněny.

Vodnář

Dobře znáte své priority. Kariéra je pro vás na prvním místě a udělali byste cokoliv pro to, abyste dosáhli svých dávných snů. Cesta za úspěchy nebude jednoduchá, velmi vám ji však usnadní podpora vaší rodiny a protějšku. Vždy budou stát při vás.

Ryby

Díky Saturnu ve Vodnáři můžete očekávat přísun financí. Vaše situace není poslední dobou právě příznivá a peníze se vám budou hodit. Přestože budete mít nutkání utrácet za nepotřebné věci, překonáte se a raději si začnete spořit. Získáte tak finanční jistotu.