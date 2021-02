Horoskop na středu 17. února: Dejte si pozor na jazyk, ať neurazíte šéfa!

V práci to možná začne vlivem Venuše jiskřit a vy zauvažujete, zda by z toho nemohlo něco být. Ale dávejte si pozor na jazyk. Merkur ve Vodnáři vám hrozí, že doma nebo v práci, kohosi nejen nepotěšíte, ale spíš ho pořádně urazíte.

Beran

Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Teď je ještě otázka, zda to pro vás bude dnes útěcha nebo spíše důvod ke znepokojení. Zkuste si přečíst něco o odpuštění a uvidíte to růžověji. Každý v životě může udělat chybu a je jenom na nás, zda zapomeneme!

Býk

Až si okolo vás budou kolegové, či rodinní příslušníci, zase okatě šeptat, možná se neudržíte a stejně okatě, jenom v o něco vyšší tónině než oni, zasáhnete svým názorem na pomluvy. Nedá se říci, že byste je tím nějak vyděsili, ale za svým názorem si stojíte.

Blíženci

V práci vás zase určitý kolega přesvědčí o tom, že nezáleží tolik na tom, co umíte, ale jaké máte kontakty. Navíc se k vám bude šéf chovat, jako byste se dopustili nějaké křivdy na firmě. Zkuste zapátrat, kde se stala chyba a co jste provedli.

Rak

V práci to možná začne vlivem Venuše jiskřit a vy zauvažujete, zda by z toho nemohlo něco být. Ale opatrně, třeba taková láska k šéfovi nebo kolegovi zavání jasným vyhazovem anebo přinejmenším zkomplikováním situace na pracovišti.

Lev

Na stole se vám kupí hromada restů a doma možná i nádobí v umyvadle. A co hůře, ani do jednoho se vám nechce a rady typu – co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, vás ani trochu neinspirují. Vy spíše doufáte, že to zítra třeba udělá někdo jiný.

Panna

Dávejte si dnes pozor na jazyk. Merkur ve Vodnáři vám hrozí, že doma nebo v práci, kohosi nejen nepotěšíte, ale spíš ho nádavkem pořádně urazíte. Nezbude vám pro dnešek nic jiného, než koupit bonboniéru či to zkusit s kytkou.

Váhy

Evidentně budete mít tendenci komusi pomáhat, a ani trochu vás nenapadne držet se hesla - co tě nepálí, nehas. To by totiž už lehlo popelem spoustu důležitých věcí. A také se říká, že v nouzi poznáš přítele, takže, vy klidně uhasíte i jeho požár.

Štír

Cvik dělá mistra, to ano, ale není nutné donekonečna opakovat i to, co už umíte. Přemýšlejte, to pak nemáte čas na různé novinky. I když záleží také na tom, co je od vás v práci, či na domácím teritoriu, žádáno. Zaměřte se tento týden na nové hobby.

Střelec

Negativně naladěných lidí máte plné zuby a ze svého okolí je tedy vykážete. Dnes vám dojde trpělivost s blízkým, který si stěžuje na každou hloupost. Vlivem Venuše ve Vodnáři ale zachováte chladnou hlavu a škarohlída usměrníte s grácií sobě vlastní.

Kozoroh

Ať už dnešní středu strávíte v práci nebo běháním po úřadech, přiřítíte se domů a budete hladoví jako vlci. Zdá se však, že příprava oběda či večeře bude na vás. Můžete se sice utěšovat, že hlad je nejlepší kuchař, ale možná vás zláká spíše donáška z restaurace.

Vodnář

Máte pocit, že před vámi rodina nebo kolegové cosi schovávají. Než se ale urazíte, raději prověřte, že nejde o váš dárek k narozeninám nebo ke svátku. Zkazili byste překvapení nejenom sobě, ale i těm, kteří vám chtějí z celého srdce popřát a obdarovat vás.

Ryby

Nevěšte hlavu, pokud se vám středeční den nějak sype pod rukama. Nemůže být každý den tím nejlepším! A pokud vás neutěšují průpovídky kolegů nebo rodiny o tom, že - co tě nezabije, to tě posílí, zkuste najít nějaký utěšovák sami, nejlépe zdraví neškodný.