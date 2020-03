Horoskop na středu 18. března: Nemusíte být zadobře úplně se všemi

Není vaší povinností být přítelem všech a za všech okolností vyjít s každým ve vašem okolí. Pamatujte však na to, že i slova mohou napáchat nevratné škody a při prosazování svých názorů buďte diplomatičtí.

Beran

Jste velmi ambiciózní, nápadití a většinou snadno dosáhnete kýženého cíle, ale občas se hodí trochu ubrat. V některých záležitostech si nechte poradit, nebo alespoň radu vyslechněte. Vaše energie se příjemně projeví zvláště v oblasti kariéry.

Býk

Ve svých rozhodnutích jste pevní a vaše vnitřní síla vás vede neustále vpřed. Zůstaňte i nadále silní a schopní jako doposud. Umíte si dobře získat lidi na svou stranu, ale buďte i přesto opatrní. Někdo se možná bude snažit trochu zamíchat kartami.

Blíženci

Lépe si uvědomíte, co doopravdy od života chcete. A i když cesta k tomu nebude tak jednoduchá, jak byste si přáli, zvládnete to. Zvláštní péči věnujte své psychické stránce a hodně odpočívejte. Jistě se vám podaří dosáhnout toho, po čem toužíte.

Rak

Poslední dobou jste se potýkali s menšími zdravotními komplikacemi, ale jste silní. Začněte plánovat, jaké kroky v oblasti vašeho zdraví podniknete, abyste se konečně cítili lépe. Zapracujte také na svém duševním zdraví, možná je toho příčinou.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU 2020!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým letošním rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Lev

Pro dnešek se vyhněte úřadům - mohli byste se jinak dostat do nepříjemných situací. Zkuste zařadit nějaké pravidelné sportovní aktivity a vyčistěte si hlavu, utřiďte myšlenky. Bude se vám lépe dýchat a možná získáte nový náhled na dění kolem vás.

Panna

Jste empatická a velmi citlivá osoba. Využijte tohoto krásného daru a zkuste si popovídat s vašimi přáteli o tom, co je trápí. Možná vám to přinese odpovědi i pro vás samotné. Dávejte si však pozor na přílišnou lenost, se kterou dnes budete bojovat.

Váhy

Nemusíte vždy být s ostatními jen zadobře. Buďte sami sebou a neřešte, co si myslí druzí. Někdo z vašich blízkých vás naplňuje nesmírnou vnitřní silou. Svou nově nabitou energii vložte do něčeho, co opravdu milujete a užívejte si klid domova.

Štír

Vaše přelétavá povaha Vám někdy brání navázat pevnější přátelský vztah. Nedovolte však, aby vaše nestálost ovlivnila i vztah s partnerem. Komunikace je pro vás dnes velmi důležitá. Dejte najevo svou náklonnost. Dbejte také na správnou životosprávu.

TAROT DNE

Personalizovaný výklad kartářkou - sami si vytáhněte 3 karty! Tarot vám předpoví, co vás potká, čeho se máte držet a čeho se stranit.

Střelec

S láskou pečujete o svou rodinu a snažíte se ze všech sil. Věřte, že ač to tak možná někdy nevypadá, partner i děti jsou za vaši péči opravdu vděční, váží si jí a neberou ji na lehkou váhu. Odpočiňte si a dělejte něco, co vám přináší radost a potěšení.

Kozoroh

Občas se vám zasteskne po bývalém partnerovi, ale nechte to minulosti. Nyní je čas na něco nového. Žijte více přítomným okamžikem. Uvidíte, že nebudete litovat. Otevřete všechny vaše dávno uzamčené místnůstky a rozhlédněte se. Možná je štěstí na dosah.

Vodnář

Nemusíte se rozhodnout, ačkoli myslíte, že byste měli. Někdy je dobré nechat věci jen tak plynout a zbytečně se jimi nezabývat - vyřeší se samy. O některých lidech si myslíte, že jsou větší než vy, ale vězte, že nejsou. Nemusíte vše analyzovat.

Ryby

Stojíte na křižovatce a nevíte, kudy se vydat. Ať už vyberete jakoukoli cestu, je jisté, že se rozhodnete správně. Dejte na svou intuici, ve které je vaše síla. Zabývejte se činnostmi, které vás trochu uklidní a zmírní nastalý zmatek ve vaší mysli.