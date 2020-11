Horoskop na středu 18. listopadu: Poznáte svou spřízněnou duši!

Beran

Patříte do fanklubu těch, kteří nechávají některé věci raději na osudu, než aby celé dlouhé hodiny koumali nad ideálním řešením? Pak dnes poznáte spřízněnou duši, která rozšíří vaše řady. To, že jste si podobní, poznáte už po prvních několik slovech.

Býk

Říkáte si, co je to proboha den, když i to, co doposud fungovalo báječně, začne stávkovat? A o dni blbec jste slyšeli? Ač bude hodně záležet na tom, jak se naladíte. Pokud jeho energii přijmete, pak se budete jenom rozčilovat, nebo zkuste optimismus.

Blíženci

Vlivem Marsu v Beranu se objeví nějaký vzdálený příbuzný nebo kamarád známého, o jehož existenci jste doposud neměli ani tušení. Bude to pro vás zajímavý hlavolam. A vy byste si přitom raději přáli malou oázu klidu, kde byste mohli nerušeně rozjímat o svých věcech.

Rak

Pokud se obáváte, že se dnes budete nudit, nemusíte. S poněkud neotřelým nástupem se u vás přihlásí povinnosti již ráno. Ale nezoufejte, ani nemusíte prchat zadním východem jako před nevítanou návštěvou. Jde jenom o to, si to dobře naplánovat a bude.

TAROT FINANCÍ

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vaši finanční situaci!

Lev

Pokud se vám ve spojitosti s dnešní návštěvou vybaví jistá pohádka, potom to možná nebude vůbec od věci. Buďte raději ve střehu, protože právě pohádky jsou založené na odpozorovaných vzorcích chování, zvláště u záporných postav. Tak opatrně.

Panna

Ti, kteří se dnes pravděpodobně dostanou před váš soukromý smírčí soud, se budou divit, že vás baví neustále smiřovat nesmiřitelné. Nemůžete si pomoci, i když s rozpaky, podvědomě vás hřeje, že jste takto výjimeční a nic vám není lhostejné.

Váhy

O tom, že jisté legendy o jistých lidech nelhaly, se přesvědčíte hned z rána. U vás to nebude tolik markantní, ale i tak vám dá jistá záležitost zabrat a budete muset sáhnout do svých energetických rezerv. Ale doma už budete v pohodě a oklepávat se.

Štír

Pro vás je dnešek den jako každý jiný, ale přesto je něčím výjimečný. Neslavíte náhodou narozeniny? Ať tak či onak, je to vaše období, a i když si to nepřipouštíte, nutí vás to se nořit do svého nitra, dumat nad tím kam dál, a zda jdete nyní správně.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Resty, které po sobě zanechala jistá osoba, která je s vámi profesně nebo rodinně spjatá, vás zaměstnají na delší dobu. Ale vy máte alespoň důvod, proč až se příště objeví, být mnohem méně pohostinní než nyní. Máte totiž důležitější program.

Kozoroh

V jiných zemích to mají mnohem náročnější než u nás, ale vy chcete dnes slyšet spíše o vzorech, nikoliv strašácích. Budete chtít poměrně akčně pátrat, kdo by byl ochotný zajistit vám v této náročné době a v těchto aktuálních podmínkách blaho.

Vodnář

Pošilháváte po něčem, co pro vás bylo zatím jenom nedostižným snem a nyní se to začíná rýsovat v docela reálných konturách. Díky Marsu jste plni aktivity a klidně by vám nevadilo chodit od domu k domu a získávat pro svůj projekt nové a nadšené příznivce.

Ryby

Dnes z vás budou hračičkové, kteří se budou piplat se vším, co se vám dostane pod ruku. Nicméně to má i svoje skrytá pozitiva, protože budete natolik velcí detailisté, neunikne vám cosi důležitého, co jiní naopak snadno přehlédnou. Takže zaválíte.